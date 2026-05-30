フランス代表DFコナテ、今夏にリヴァプールをフリー退団へ…新契約交渉は決裂と『BBC』報道

フランス代表DFイブラヒマ・コナテは6月に契約満了を迎えるため、リヴァプールをフリーで退団するようだ。『BBC』が伝えた。

27歳のコナテは2021年にRBライプツィヒからリヴァプールに3500万ポンドで移籍し、5年契約を結んだ。これまで主力選手として活躍してきたが、いまだ新契約締結には至らず。コナテとの契約更新に向けて長期にわたる協議が行われたが、センターバックであるコナテとクラブの間で、彼の市場価値と給与に関する意見の相違があり、解決に至らなかったようだ。

報道によると、交渉はすでに決裂しており、アンディ・ロバートソンやモハメド・サラーに続き、コナテも今夏に退団することになる模様。『BBC』は「リヴァプールにとっては、またしても経験豊富な選手がフリー移籍でチームを去ることになる。このような状況は、コナテの移籍金を得るためにも、遅くとも1月の移籍市場までには解決しておくべきだった」と危惧した。

「27歳のコナテはまさに全盛期を迎えており、現時点では移籍先は未定だが、彼のレベルのセンターバックを無償で獲得できるとなれば、世界中のクラブが注目するだろう。次の所属クラブに関する決定は、ワールドカップ終了後になる可能性が高い」

なお、コナテの退団が決まれば、34歳のファン・ダイクと29歳のジョー・ゴメスだけが、チームに残る唯一の経験豊富なセンターバックとなる。