ラツィオの2023-2024年試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介。
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鎌田大地が所属するラツィオの最新試合日程、放送/配信予定一覧はこちら。
ラツィオ｜試合日程・テレビ放送予定
|試合日
|大会
|対戦カード
|放送予定
|8/21(月)
3:45
|セリエA第1節
|レッチェ vs ラツィオ
|DAZN[独占]
|8/28(月)
3:45
|セリエA第2節
|ラツィオ vs ジェノア
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|9/3(日)
3:45
|セリエA第3節
|ナポリ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|9/16(土)
22:00
|セリエA第4節
|ユヴェントス vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|9/24(日)
未定
|セリエA第5節
|ラツィオ vs モンツァ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|9/27(水)
未定
|セリエA第6節
|ラツィオ vs トリノ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|10/1(日)
未定
|セリエA第7節
|ミラン vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|10/8(日)
未定
|セリエA第8節
|ラツィオ vs アタランタ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|10/22(日)
未定
|セリエA第9節
|サッスオーロ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|10/29(日)
未定
|セリエA第10節
|ラツィオ vs フィオレンティーナ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|11/5(日)
未定
|セリエA第11節
|ボローニャ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|11/12(日)
未定
|セリエA第12節
|ラツィオ vs ローマ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|11/26(日)
未定
|セリエA第13節
|サレルニターナ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|12/3(日)
未定
|セリエA第14節
|ラツィオ vs 未定
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|12/6(水)
未定
|コッパ・イタリア ベスト16
|ラツィオ vs カリアリ
|未定
|12/10(日)
未定
|セリエA第15節
|エラス・ヴェローナ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|12/17(日)
未定
|セリエA第16節
|ラツィオ vs インテル
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|12/23(日)
未定
|セリエA第17節
|エンポリ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|12/30(土)
未定
|セリエA第18節
|ラツィオ vs フロジノーネ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|2024/1/7(日)
未定
|セリエA第19節
|ウディネーゼ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|1/14(日)
未定
|セリエA第20節
|ラツィオ vs レッチェ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|1/21(日)
未定
|セリエA第21節
|トリノ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|1/28(日)
未定
|セリエA第22節
|ラツィオ vs ナポリ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|2/4(日)
未定
|セリエA第23節
|アタランタ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|2/11(日)
未定
|セリエA第24節
|カリアリ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|2/18(日)
未定
|セリエA第25節
|ラツィオ vs ボローニャ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|2/25(日)
未定
|セリエA第26節
|フィオレンティーナ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|3/3(日)
未定
|セリエA第27節
|ラツィオ vs ミラン
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|3/10(日)
未定
|セリエA第28節
|ラツィオ vs ウディネーゼ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|3/17(日)
未定
|セリエA第29節
|フロジノーネ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|3/30(土)
未定
|セリエA第30節
|ラツィオ vs ユヴェントス
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|4/7(日)
未定
|セリエA第31節
|ローマ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|4/14(日)
未定
|セリエA第32節
|ラツィオ vs サレルニターナ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|4/21(日)
未定
|セリエA第33節
|ジェノアvs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|4/28(金)
未定
|セリエA第34節
|ラツィオ vs
エラス・ヴェローナ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|5/5(日)
未定
|セリエA第35節
|モンツァ vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|5/12(金)
未定
|セリエA第36節
|ラツィオ vs エンポリ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|5/19(日)
未定
|セリエA第37節
|インテル vs ラツィオ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
|5/26(日)
未定
|セリエA第38節
|ラツィオ vs サッスオーロ
|未定
［DAZN or SPOTV NOW］
※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間・放送スケジュールは変更の可能性あり
ラツィオの試合を視聴する方法
【SPOTV NOW】
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なお、セリエAはDAZNとSPOTV NOWによって配信対象試合が異なるので注意が必要だ。
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