【鎌田大地】ラツィオ 2023-24 試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定｜セリエA、UEFAチャンピオンズリーグ

GOAL
lazio-team photo-20230813(C)Getty Images
ラツィオセリエA鎌田 大地

【ラツィオ 試合日程・テレビ放送予定】鎌田大地の出場予定試合は？2023-2024年セリエA、UEFAチャンピオンズリーグを戦うラツィオのスケジュールを紹介。

ラツィオの2023-2024年試合日程・テレビ放送予定・試合の視聴方法を紹介。

▶U-NEXT「SPOTV NOWパック」でセリエAをお得に視聴

鎌田大地が所属するラツィオの最新試合日程、放送/配信予定一覧はこちら。

ラツィオ｜試合日程・テレビ放送予定

試合日大会対戦カード放送予定
8/21(月)
3:45		セリエA第1節レッチェ vs ラツィオDAZN[独占]
8/28(月)
3:45		セリエA第2節ラツィオ vs ジェノア未定
DAZN or SPOTV NOW
9/3(日)
3:45		セリエA第3節ナポリ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
9/16(土)
22:00		セリエA第4節ユヴェントス vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
9/24(日)
未定		セリエA第5節ラツィオ vs モンツァ未定
DAZN or SPOTV NOW
9/27(水)
未定		セリエA第6節ラツィオ vs トリノ未定
DAZN or SPOTV NOW
10/1(日)
未定		セリエA第7節ミラン vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
10/8(日)
未定		セリエA第8節ラツィオ vs アタランタ未定
DAZN or SPOTV NOW
10/22(日)
未定		セリエA第9節サッスオーロ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
10/29(日)
未定		セリエA第10節ラツィオ vs フィオレンティーナ未定
DAZN or SPOTV NOW
11/5(日)
未定		セリエA第11節ボローニャ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
11/12(日)
未定		セリエA第12節ラツィオ vs ローマ未定
DAZN or SPOTV NOW
11/26(日)
未定		セリエA第13節サレルニターナ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
12/3(日)
未定		セリエA第14節ラツィオ vs 未定未定
DAZN or SPOTV NOW
12/6(水)
未定		コッパ・イタリア ベスト16ラツィオ vs カリアリ未定
12/10(日)
未定		セリエA第15節エラス・ヴェローナ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
12/17(日)
未定		セリエA第16節ラツィオ vs インテル未定
DAZN or SPOTV NOW
12/23(日)
未定		セリエA第17節エンポリ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
12/30(土)
未定		セリエA第18節ラツィオ vs フロジノーネ未定
DAZN or SPOTV NOW
2024/1/7(日)
未定		セリエA第19節ウディネーゼ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
1/14(日)
未定		セリエA第20節ラツィオ vs レッチェ未定
DAZN or SPOTV NOW
1/21(日)
未定		セリエA第21節トリノ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
1/28(日)
未定		セリエA第22節ラツィオ vs ナポリ未定
DAZN or SPOTV NOW
2/4(日)
未定		セリエA第23節アタランタ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
2/11(日)
未定		セリエA第24節カリアリ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
2/18(日)
未定		セリエA第25節ラツィオ vs ボローニャ未定
DAZN or SPOTV NOW
2/25(日)
未定		セリエA第26節フィオレンティーナ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
3/3(日)
未定		セリエA第27節ラツィオ vs ミラン未定
DAZN or SPOTV NOW
3/10(日)
未定		セリエA第28節ラツィオ vs ウディネーゼ未定
DAZN or SPOTV NOW
3/17(日)
未定		セリエA第29節フロジノーネ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
3/30(土)
未定		セリエA第30節ラツィオ vs ユヴェントス未定
DAZN or SPOTV NOW
4/7(日)
未定		セリエA第31節ローマ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
4/14(日)
未定		セリエA第32節ラツィオ vs サレルニターナ未定
DAZN or SPOTV NOW
4/21(日)
未定		セリエA第33節ジェノアvs ラツィオ 未定
DAZN or SPOTV NOW
4/28(金)
未定		セリエA第34節ラツィオ vs
エラス・ヴェローナ		未定
DAZN or SPOTV NOW
5/5(日)
未定		セリエA第35節モンツァ vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
5/12(金)
未定		セリエA第36節ラツィオ vs エンポリ未定
DAZN or SPOTV NOW
5/19(日)
未定		セリエA第37節インテル vs ラツィオ未定
DAZN or SPOTV NOW
5/26(日)
未定		セリエA第38節ラツィオ vs サッスオーロ未定
DAZN or SPOTV NOW

※すべて日本時間
※試合日程・キックオフ時間・放送スケジュールは変更の可能性あり

ラツィオの試合を視聴する方法

【SPOTV NOW】

2023-24シーズンのセリエAは、U-NEXT「SPOTV NOWパック」で注目試合が配信される。

u-next spotv now pack join new

同パックではセリエAのほかにプレミアリーグ、スコティッシュ・プレミアシップ、FAカップ等の視聴が可能。

また、U-NEXT会員になれば、ラ・リーガ1部、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャの視聴もできるので、欧州サッカーを広くカバーしたい方にはおすすめだ。

▶U-NEXT「SPOTV NOWパック」でセリエAを今すぐ視聴！

なお、セリエAはDAZNとSPOTV NOWによって配信対象試合が異なるので注意が必要だ。

【DAZN】

dmm dazn

DAZNを観るなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額3,700円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,250円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な2,980円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録！DAZN加入中でも切り替えOK(※一部決済方法・プランは不可)

【WOWOW】

ラツィオが出場する2023-24シーズンのUEFAチャンピオンズリーグはグループステージから決勝まで『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。

グループステージまでは無料トライアルの対象となるため、1ヶ月のお試しで加入してチャンピオンズリーグを楽しもう。※決勝トーナメント以降は無料トライアルの対象外

▶WOWOWでチャンピオンズリーグを独占中継・配信！グループステージを無料トライアルで視聴

この夏の移籍市場で最高の契約は？

414762 投票

ご投票ありがとうございました

結果はまもなく共有されます

この夏の移籍市場で最高の契約は？

  • 45041ジュード・ベリンガム
  • 4267クリストファー・エンクンク
  • 4709ドミニク・ショボスライ
  • 4265メイソン・マウント
  • 4725サンドロ・トナーリ
  • 6907その他
414762 投票