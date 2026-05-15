三笘薫のW杯日本代表メンバー招集外…イギリス『スカイスポーツ』も“速報”で伝える

イギリス『スカイスポーツ』は、FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表メンバーからFW三笘薫が外れたことを速報で伝えている。

8大会連続8回目のW杯に出場する日本代表。いよいよ開幕まで1か月を切ったなかで、JFAは15日に日本代表メンバー26名を発表したが、状態に注目が集まっていた三笘薫は選外に。今季はブライトンでプレミアリーグ25試合3ゴール1アシスト。昨年12月に約2カ月の離脱から復帰して以降、調子を上げて4月のリーグ月間最優秀ゴールにも輝くなど活躍を見せていたが、9日のウォルヴァーハンプトン戦で負傷交代していた。左太もも裏を痛め、ファビアン・ヒュルツェラー監督も現時点では復帰時期が不明と明かしていたが、4年に一度の祭典には間に合わなかった。

そしてイギリス『スカイスポーツ』は、SNSで「速報」と題して「ブライトンのウインガー、三笘薫はウォルヴァーハンプトン戦で負ったハムストリングの負傷のため、日本代表のワールドカップメンバーから外れた」と報道。一方で、遠藤航（リヴァプール）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）とプレミアリーグでプレーする他の選手たち、そしてセルティックで活躍するFW前田大然が選ばれたことも併せて伝えている。

なお三笘薫の招集外について、森保一監督は「三笘について、この北中米大会に向けて自分の力を最大限伸ばしてチャレンジしたなかで、日本代表として戦ってチーム力を上げる思いで日常から代表活動まで全力を尽くしてくれていました。これまでの貢献に感謝したいと思いますし、誰が一番つらいかというと、本人が一番つらい思いでいると思います……彼には少しでも落ち着いて、早く思い切ってプレーできていると思える状態に戻ってほしいと思います」と言及している。

グループFに入った日本代表は、日本時間15日の初戦でオランダ代表（FIFAランキング7位）と対戦。その後21日にチュニジア代表（FIFAランキング44位）、26日にスウェーデン代表（FIFAランキング38位）と激突する。