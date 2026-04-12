ユヴェントス、スパレッティ監督と契約延長。CEOは「成長の道へ導くにふさわしい」と信頼

ユヴェントスはルチアーノ・スパレッティ監督との契約を2028年まで延長したことを発表した。

スパレッティは2025年10月末にイゴール・トゥドール監督の後任として就任。チームは現在5位で、チャンピオンズリーグ出場圏内まで勝ち点1差だが、ユヴェントスは来シーズンどの欧州大会に出場するかにかかわらず、このトスカーナ出身の戦術家を続投させることを決定した。

「ルチアーノとの契約をさらに2シーズン延長できたことを大変嬉しく思う」と、ユヴェントスのCEOであるダミアン・コモリ氏は述べた。

「ルチアーノが我らが偉大なるユヴェントスのファミリーに加わって以来、彼は選手たち、クラブ全体、そしてビアンコネリのコミュニティ全体に、即座に、そして非常に良い影響を与えてきた。ルチアーノこそが、チームを成長の道へと導くにふさわしい人物であることは、誰の目にもすぐに明らかだった」

「彼の野心的なプレースタイルは、ファンやクラブの期待を反映しており、その価値観は我々のアイデンティティそのものだ。そこで我々は、当初合意していた契約期間を超えても引き続き共に歩むことを決定した。安定と継続こそが、将来の成功にとって不可欠な二つの柱であると信じている。ミスター、幸運を祈ります！フィノ・アッラ・フィーネ（最後まで）」