JLPGA ブリヂストンレディスオープン2026のテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、5月21日(木)から5月24日(日)にかけて『ブリヂストンレディスオープン』が開催される。
本記事では、2026年ブリヂストンレディスオープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ブリヂストンレディスオープン 2026｜開催日程
ブリヂストンレディスオープン 2026は、日本時間5月21日(木)から4日間にわたって袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|5/21(木)
|1日目
|5/22(金)
|2日目
|5/23(土)
|3日目
|5/24(日)
|最終日
ブリヂストンレディスオープン 2026｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|【5/21(木)】11:15～17:00(LIVE)
【5/22(金)】11:15～17:00(LIVE)
【5/23(土)】9:00～14:30(LIVE)
【5/24(日)】7:00～14:00(LIVE)※表彰式終了まで
|ネット
|日テレジータス
|【5/23(土)】7:30～10:00(LIVE) / 22:45～23:45(録画)
【5/24(日)】7:00～9:45(LIVE) / 23:00～25:00(録画)
|CS
|中京テレビ
|【5/22(金)】15:49～16:45(LIVE)
【5/23(土)】10:30～11:25(録画)
【5/24(日)】25:25～26:50(録画)
|地上波
|日本テレビ系列全国22局ネット
|【5/23(土)】13:30～14:25(LIVE)
【5/24(日)】15:00～16:25(録画)
|地上波
ブリヂストンレディスオープン 2026｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
①U-NEXTへアクセス
②「まずは31日間無料トライアル」をタップ
③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！
※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。