JLPGA ブリヂストンレディスオープン2026のテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、5月21日(木)から5月24日(日)にかけて『ブリヂストンレディスオープン』が開催される。

本記事では、2026年ブリヂストンレディスオープンの日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ブリヂストンレディスオープン 2026｜開催日程

ブリヂストンレディスオープン 2026は、日本時間5月21日(木)から4日間にわたって袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)で開催。日本国内のトップクラスの女子ゴルファーたちがしのぎを削る。

日程(日本時間) ラウンド 5/21(木) 1日目 5/22(金) 2日目 5/23(土) 3日目 5/24(日) 最終日

ブリヂストンレディスオープン 2026｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【5/21(木)】11:15～17:00(LIVE)

【5/22(金)】11:15～17:00(LIVE)

【5/23(土)】9:00～14:30(LIVE)

【5/24(日)】7:00～14:00(LIVE)※表彰式終了まで ネット 日テレジータス 【5/23(土)】7:30～10:00(LIVE) / 22:45～23:45(録画)

【5/24(日)】7:00～9:45(LIVE) / 23:00～25:00(録画) CS 中京テレビ 【5/22(金)】15:49～16:45(LIVE)

【5/23(土)】10:30～11:25(録画)

【5/24(日)】25:25～26:50(録画) 地上波 日本テレビ系列全国22局ネット 【5/23(土)】13:30～14:25(LIVE)

【5/24(日)】15:00～16:25(録画) 地上波

ブリヂストンレディスオープン 2026｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。