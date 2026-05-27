日本代表背番号が発表。田中碧が7番、久保建英が8番に…10番は変わらず堂安律

日本代表がワールドカップに臨む選手たちの背番号を発表した。

先日、発表されたワールドカップの日本代表メンバーは三笘薫や南野拓実が負傷の影響で選外に。これまで2人はそれぞれ7番、8番を着用していたが、田中碧が7番、久保建英が8番を後を継いで着用することが決まった。

注目の10番は変わらず堂安律となり、5大会連続出場となる長友佑都はおなじみの5番となった。9番は若きストライカーの後藤啓介が背負うことが決まっている。

なお、アイスランド戦では鎌田大地がカンファレンスリーグ決勝を戦うため不在。そのため、15番は冨安健洋が背負い、本大会では22番を背負う。1試合限定で招集されている吉田麻也がアイスランド戦で22番を着用することとなる。

背番号は以下の通り。

GK

23 早川友基(鹿島)

12 大迫敬介(広島)

1 鈴木彩艶(パルマ)

DF

5 長友佑都(FC東京)

3 谷口彰悟(シント＝トロイデン)

4 板倉滉(アヤックス)

16 渡辺剛(フェイエノールト)

22 冨安健洋(アヤックス)

21 伊藤洋輝(バイエルン)

20 瀬古歩夢(ル・アーブル)

2 菅原由勢(ブレーメン)

25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)

MF/FW

6 遠藤航(リヴァプール)

14 伊東純也(ゲンク)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス)

19 小川航基(NECナイメヘン)

11 前田大然(セルティック)

10 堂安律(フランクフルト)

18 上田綺世(フェイエノールト)

7 田中碧(リーズ)

13 中村敬斗(スタッド・ランス)

24 佐野海舟(マインツ)

8 久保建英(レアル・ソシエダ)

17 鈴木唯人(フライブルク)

26 塩貝健人(ヴォルフスブルク)

9 後藤啓介(シント＝トロイデン)