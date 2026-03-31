「日本代表戦は重要。なぜなら、非常に強いチームだから」イングランド代表記者が指摘する理由は？

イギリス『スカイスポーツ』の記者は、イングランド代表にとって日本代表戦は重要な意味を持つと分析している。

現在FIFAランキング4位につけるイングランド代表。昨年1月から指揮を執るトーマス・トゥヘル監督の下、2026年FIFAワールドカップの欧州予選では8戦全勝、22ゴール無失点と欧州予選史上初の記録を打ち立てるなど驚異的な成績を残し、60年ぶりの世界王者に向けて順調に準備を進めている。

そんなワールドカップ優勝候補の1つである強豪国は、ワールドカップ前最後のインターナショナルウィークでウルグアイ代表、そして日本代表と対戦。ウルグアイ代表戦は1-1の引き分けに終わった中、31日に聖地ウェンブリー・スタジアムでの日本代表戦に挑む。

前日練習を取材した『スカイスポーツ』のロブ・ドーセット記者は、「日本戦は控え選手にとって最後のチャンス」としつつ、以下のように分析した。

「日本戦は非常に重要だ。なぜなら、日本は依然として非常に強いチームだからである」

「もちろん、彼らはイングランドが普段対戦するヨーロッパのチームとは異なるスタイルでプレーする。FIFAランキングは19位だ。先日にはスコットランドにも勝利している。大きな試練になるだろう。そして、トーマス・トゥヘルがワールドカップメンバー26名を選出する前最後の試合だ。代表入りを目指す選手たちにとっては、アピールする最後のチャンスになる。だからこそ、選手たちの緊張感やプレッシャーはかつてないほど高まるだろう。特に、現時点で出場機会に恵まれていない選手にとってはなおさらだ」

「だからこそ、この試合は非常に重要だ。トーマス・トゥヘルはチームの雰囲気が最高だと語った。選手たちを信頼している。そしてワールドカップで優勝できるかと問われると、『なぜダメなんだ？』と返答した。だが、日本にも優勝のチャンスはあるとも話している。出場するチーム全てにチャンスがあると考えており、すべての発言を鵜呑みにしないほうがいいだろう。だが、彼の言葉は興味深く、魅力的だ」