競馬日本ダービー過去のレース結果は？

第93回東京優駿(日本ダービー)が5月31日(日)、東京競馬場で開催。全ホースマンの目標とも言われるこのレースでは、過去の結果を振り返ることで、好走パターンや傾向を読み解く手がかりが見えてくる。

本記事では、日本ダービーの過去レース結果を紹介する。

日本ダービー｜開催日時・スケジュール

2026年クラシック世代の頂点を決める第93回日本ダービーは5月31日(日)、東京競馬場芝2400mを舞台に行われる。

発走は15時40分を予定。レース当日は、馬体重発表やパドック、テレビ中継などが段階的に行われるため、事前に流れを把握しておくことでスムーズに観戦や馬券購入につなげることができる。

とくに直前の馬体重やパドック気配は最終判断の材料となるため、各タイミングを押さえておくことが重要。締切直前はアクセスも集中しやすいため、余裕を持った準備が求められる。

項目 内容 開催日 2026年5月31日(日) 開催場所 東京競馬場芝2400m レース番号 第11レース 発走時刻 15:40 馬体重発表 14:40〜15:00頃 パドック 15:10〜15:20頃 馬券締切 発走時刻2分前

日本ダービー｜過去のレース結果

日本競馬の祭典とも言われる日本ダービー。その勲章は競走馬にとってはもちろん、騎手や調教師ら全関係者にとっても最も価値があるといっても過言ではない。その最高の栄誉を勝ち取った馬を振り返る。

東京芝2400mという舞台設定や、前述の通り多くの陣営がこのレースを目標に仕上げてくるだけあり、日本ダービーでは実力馬の好走が目立ち、堅い決着になりやすい。

直近10年でも三冠馬コントレイルをはじめ、ドウデュースやレイデオロなど、後に古馬王道GⅠも勝利している実力馬が勝ち馬に名を連ねる。昨年の勝ち馬クロワデュノールも、今年に入り大阪杯と天皇賞(春)を制している。

一方で2019年は単勝93.1倍の12番人気ロジャーバローズが金星。2024年は9番人気のダノンデサイルが勝利しており、近年は穴馬の活躍も目立っている。

また日本ダービーの週から開催がCコースに替わることなどから、内枠の馬の好走が目立つことも傾向の1つ。前述のロジャーバローズも1枠1番から穴をあけた。

528日(木)に発表される枠順にも注目したい。

開催年 1着 2着 3着 勝ちタイム 2025年 クロワデュノール マスカレードボール ショウヘイ 2分23秒7 2024年 ダノンデサイル ジャスティンミラノ シンエンペラー 2分24秒3 2023年 タスティエーラ ソールオリエンス ハーツコンチェルト 2分25秒2 2022年 ドウデュース イクイノックス アスクビクターモア 2分21秒9 2021年 シャフリヤール エフフォーリア ステラヴェローチェ 2分22秒5 2020年 コントレイル サリオス ヴェルトライゼンデ 2分24秒1 2019年 ロジャーバローズ ダノンキングリー ヴェロックス 2分22秒6 2018年 ワグネリアン エポカドーロ コズミックフォース 2分23秒6 2017年 レイデオロ スワーヴリチャード アドミラブル 2分26秒9 2016年 マカヒキ サトノダイヤモンド ディーマジェスティ 2分24秒0

日本ダービー2026｜出走予定馬

2026年クラシック世代の頂点を目指し、第93回日本ダービーには20頭が出走登録した。

クラシック2冠を目指す皐月賞馬・ロブチェン、ダービーと同じ東京競馬場で行われたGⅢ共同通信杯をはじめ左回りでは3戦3勝の皐月賞2着馬・リアライズシリウスらが出走を予定。ダービートライアルのGⅡ青葉賞を制したゴーイントゥスカイは、引き続き武豊とのコンビで臨む。

なおフルゲートは18頭となっており、優先出走権と賞金順から、カフジエメンタールとケントンは5月21日時点で除外対象。最終的な出走馬は5月28日に確定、枠順も同日に決定する。

特別登録馬

※騎手は想定、変更の可能性あり

馬名 負担重量 想定騎手 アウダーシア 57.0 レーン アスクエジンバラ 57.0 岩田康誠 アルトラムス 57.0 横山武史 エムズビギン 57.0 ゴンサルベス カフジエメンタール 57.0 - グリーンエナジー 57.0 戸崎圭太 ケントン 57.0 - コンジェスタス 57.0 西村淳也 ゴーイントゥスカイ 57.0 武豊 ジャスティンビスタ 57.0 坂井瑠星 ショウナンガルフ 57.0 浜中俊 バステール 57.0 川田将雅 パントルナイーフ 57.0 ルメール フォルテアンジェロ 57.0 荻野極 ベレシート 57.0 北村友一 マテンロウゲイル 57.0 横山和生 メイショウハチコウ 57.0 ディー ライヒスアドラー 57.0 佐々木大輔 リアライズシリウス 57.0 津村明秀 ロブチェン 57.0 松山弘平

日本ダービー2026｜中継・配信情報

2026年5月31日(日)に開催される第93回日本ダービーは、地上波・BS・CSに加え、インターネット配信でも視聴可能となっている。

テレビ中継では、NHK総合が生中継を実施予定。あわせてフジテレビ系列の『みんなのKEIBA』、関西テレビ系列の『KEIBA BEAT』など、地域ごとに地上波番組で放送される。BSでは『BSスーパーKEIBA』や『BSイレブン競馬中継』が編成されており、幅広い視聴環境に対応している。

さらに、CS放送のグリーンチャンネルでは全レースを通してライブ中継が行われるほか、インターネットではJRA公式サイトの「レースライブ」にて無料視聴が可能。YouTubeでの番組配信や、グリーンチャンネルWebなどの有料配信も用意されている。

レースを見逃さないためには、遅くとも発走直前の15時35分頃までに視聴環境を整えておくのがポイント。事前に視聴方法を確認し、自分に合った手段でレース当日を迎えたい。

区分 放送・配信 地上波 NHK総合(生中継) 地上波 みんなのKEIBA／KEIBA BEAT BS BSスーパーKEIBA CS グリーンチャンネル ネット配信 JRAレースライブ(無料) ネット配信 YouTube配信 ネット配信 グリーンチャンネルWeb

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