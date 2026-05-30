競馬日本ダービー2026はいつ？日程・出走予定・中継局

競馬の祭典、第93回東京優駿(日本ダービー)が5月31日(日)、東京競馬場で開催される。

本記事では、日本ダービー2026の開催日程や出走予定馬、中継・配信情報を紹介する。

日本ダービー2026｜日程

3歳牡馬の頂点を決める一戦、そしてすべてのホースマンの夢であり目標とも言われる「日本ダービー」。2026年は93回目の開催となり、第2回東京競馬の第12日にあたる5月31日(日)、東京競馬場芝2400mを舞台に行われる。

同日の東京第11レースに行われ、発走時刻は15時40分。レース当日は馬体重の発表やパドック周回、テレビ中継などが順次行われるため、事前にスケジュールを把握しておくことで、よりスムーズに観戦や馬券購入を進めることができる。

特に直前の馬体重やパドックの気配は予想の重要な材料となるため、各タイミングをチェックしておくことがポイントとなる。発走直前は馬券締切も迫るため、余裕を持った準備が求められる。

項目 内容 開催日 2026年5月31日(日) 開催場所 東京競馬場芝2400m レース番号 第11レース 発走時刻 15:40 馬体重発表 14:40〜15:00頃 パドック 15:10〜15:20頃 馬券締切 発走時刻2分前

日本ダービー2026｜出走予定馬

2026年クラシック世代の頂点を目指し、第93回日本ダービーには20頭が出走登録した。

クラシック2冠を目指す皐月賞馬・ロブチェン、ダービーと同じ東京競馬場で行われたGⅢ共同通信杯をはじめ左回りでは3戦3勝の皐月賞2着馬・リアライズシリウスらが出走を予定。ダービートライアルのGⅡ青葉賞を制したゴーイントゥスカイは、引き続き武豊とのコンビで臨む。

なおフルゲートは18頭となっており、優先出走権と賞金順から、カフジエメンタールとケントンは5月21日時点で除外対象。最終的な出走馬は5月28日に確定、枠順も同日に決定する。

特別登録馬

※騎手は想定、変更の可能性あり

馬名 負担重量 想定騎手 アウダーシア 57.0 レーン アスクエジンバラ 57.0 岩田康誠 アルトラムス 57.0 横山武史 エムズビギン 57.0 ゴンサルベス カフジエメンタール 57.0 - グリーンエナジー 57.0 戸崎圭太 ケントン 57.0 - コンジェスタス 57.0 西村淳也 ゴーイントゥスカイ 57.0 武豊 ジャスティンビスタ 57.0 坂井瑠星 ショウナンガルフ 57.0 浜中俊 バステール 57.0 川田将雅 パントルナイーフ 57.0 ルメール フォルテアンジェロ 57.0 荻野極 ベレシート 57.0 北村友一 マテンロウゲイル 57.0 横山和生 メイショウハチコウ 57.0 ディー ライヒスアドラー 57.0 佐々木大輔 リアライズシリウス 57.0 津村明秀 ロブチェン 57.0 松山弘平

日本ダービー2026｜中継・配信情報

2026年5月31日(日)に開催される第93回日本ダービーは、地上波・BS・CSに加え、インターネット配信でも視聴可能となっている。

テレビ中継では、NHK総合が生中継を実施予定。あわせてフジテレビ系列の『みんなのKEIBA』、関西テレビ系列の『KEIBA BEAT』など、地域ごとに地上波番組で放送される。BSでは『BSスーパーKEIBA』や『BSイレブン競馬中継』が編成されており、幅広い視聴環境に対応している。

さらに、CS放送のグリーンチャンネルでは全レースを通してライブ中継が行われるほか、インターネットではJRA公式サイトの「レースライブ」にて無料視聴が可能。YouTubeでの番組配信や、グリーンチャンネルWebなどの有料配信も用意されている。

レースを見逃さないためには、遅くとも発走直前の15時35分頃までに視聴環境を整えておくのがポイント。事前に視聴方法を確認し、自分に合った手段でレース当日を迎えたい。

区分 放送・配信 地上波 NHK総合 地上波 みんなのKEIBA／KEIBA BEAT BS BSスーパーKEIBA CS グリーンチャンネル ネット配信 JRAレースライブ(無料) ネット配信 YouTube配信 ネット配信 グリーンチャンネルWeb

おすすめの競馬予想サイト

競馬予想を行ううえで、有力な選択肢のひとつとなるのが、予想情報に特化したサイト「競馬最強の法則WEB」だ。月刊誌『競馬最強の法則』から派生したサービスで、長年にわたり蓄積されたデータとノウハウをもとに、実践的な予想情報を提供している。

サイトでは、実績ある予想家による分析や厳選された予想ツールを活用できるほか、推奨買い目のチェックも可能。初心者でも参考にしやすい構成となっており、日々の馬券戦略に直結する情報を効率的に得ることができる。

さらに、自動投票ソフトとの連携や地方競馬への対応など、機能面も充実。中央競馬だけでなく南関東競馬など幅広いレースをカバーしており、用途に応じた使い分けができる点も強みとなっている。2001年のサービス開始以来、多くの競馬ファンに支持されてきた実績もあり、信頼性の高い予想サイトのひとつといえる。

競馬最強の法則WEBの会員登録方法

登録フォーム にアクセスし、ログインID(半角英数字6～8文字)、パスワード(半角英数字6～8文字)、ニックネーム、メールアドレスを入力

にアクセスし、ログインID(半角英数字6～8文字)、パスワード(半角英数字6～8文字)、ニックネーム、メールアドレスを入力 利用規約および個人情報の取扱いに同意し、「仮登録メール送信」をクリック

登録したメールアドレス宛に届く仮登録メールを確認

メール内のURLをクリックして本登録を完了

登録完了後、メールマガジン配信や各種サービスの利用が可能