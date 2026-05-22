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(C)Getty Images GAORAでインディ500決勝を視聴！初月無料で登録 インディ500決勝のテレビ放送・ネット配信予定 インディ500決勝の日程、テレビ中継・ネットライブ予定、視聴方法を紹介。 世界3大レースのひとつ「インディ500」が、日本時間5月25日(月)に行われる。 GAORAでインディ500決勝を視聴 初月無料で登録 本記事では、「インディ500」の放送/配信予定、視聴方法を紹介する。 インディアナポリス500決勝｜開催日程 インディ500は、F1モナコグランプリ、ル・マン24時間レースと並び“世界三大レース”のひとつに数えられる。 110回目を迎える今大会には、日本期待の佐藤琢磨が今年もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング(RLL)から参戦決定！2017年、2020年に続く自身3回目の優勝を目指し、「No Attack,No Chance」の精神で挑む。 日程 ラウンド 5/16,17(土、日) 予選 5/22(金) 最終プラクティス 5/24(日) 本戦 インディ500本戦｜放送/配信予定 チャンネル 放送・配信時間 形態 GAORA 【5/14(木)】合同テストリポート 23:00-24:00(LIVE)

【5/16(土)】予選1日目 24:00-07:30(LIVE)

【5/18(月)】予選2日目 5:00～8:30(LIVE)

【5/22(金)】CARB DAY リポート 24:00-26:30

【5/22(金)】ピットストップ・チャレンジ 27:30-29:30

【5/24(日)】インディ500決勝 23:00-30:00 CS放送 GAORAでインディ500決勝を視聴 初月無料で登録 広告