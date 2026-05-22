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インディ500決勝のテレビ放送・ネット配信予定

インディ500決勝の日程、テレビ中継・ネットライブ予定、視聴方法を紹介。

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GAORA　16:9

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世界3大レースのひとつ「インディ500」が、日本時間5月25日(月)に行われる。

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本記事では、「インディ500」の放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

インディアナポリス500決勝｜開催日程

インディ500は、F1モナコグランプリ、ル・マン24時間レースと並び“世界三大レース”のひとつに数えられる。

110回目を迎える今大会には、日本期待の佐藤琢磨が今年もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング(RLL)から参戦決定！2017年、2020年に続く自身3回目の優勝を目指し、「No Attack,No Chance」の精神で挑む。

日程ラウンド
5/16,17(土、日)予選
5/22(金)最終プラクティス
5/24(日)本戦

インディ500本戦｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態

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【5/14(木)】合同テストリポート 23:00-24:00(LIVE)
【5/16(土)】予選1日目 24:00-07:30(LIVE)
【5/18(月)】予選2日目 5:00～8:30(LIVE)
【5/22(金)】CARB DAY リポート 24:00-26:30
【5/22(金)】ピットストップ・チャレンジ 27:30-29:30
【5/24(日)】インディ500決勝 23:00-30:00 		CS放送

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