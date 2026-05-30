アイスランド代表指揮官、日本代表に大きなリスペクト「森保監督の3-4-3は選手一人ひとりの強みを生かしている」

アイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督が日本代表との一戦に向けて記者会見に出席した。

31日にキリンチャレンジカップ2026で日本代表と対戦するアイスランド。日本代表との試合に向け指揮官は「森保監督は日本で非常に素晴らしいサッカー文化を作り上げました。しっかりと規律が取れていて、そして戦術的にも技術的にも新しい方法でしっかりとチームを作り上げています。また、謙虚であり、そしてハードワーカーの集まりです。ですので、日本の皆様、本当に日本代表を誇りに思って、しっかりと誇りに思えるチームだと思います」とリスペクトを口にした。

さらに、「日本代表のビッグネームがプレーできない状況。三笘薫がワールドカップに出場できないことを私も残念に思っています」と語りつつ、日本代表への評価を語った。

「明日は極めて難しい試合になると思います。非常に素晴らしいスタイルを作り上げ、ここ何試合も本当に素晴らしい。ブラジル、イングランド、スコットランド相手に目覚ましい活躍をしてますので、そういった上で明日は自分たちはタフな試合に向けて頑張ろうと思います」

一方で、「グアルディオラが監督だったとしても弱点のないチームはない」とし、日本代表のシステムにも言及した。

「森保監督の3-4-3は選手一人ひとりの強みを生かしている。スピードもあるし、試合の途中でフォーメーションも変わっていき、モダンです。そういう試合を見るのはとても楽しいですし、私も好きです。弱点については秘密を話すことになるのでできませんが、明日の試合を見れば弱点はこういうところとわかるかもしれませんね」