Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
Tsutomu Maeda

LYPプレミアム with Netflixはいつから？乗り換えのやり方、加入手順まとめ

NetflixとLINEプレミアム(LYPプレミアム)のセットプランはいつから提供？既存会員から乗り換える方法や加入手順を詳しく解説！

Netflixの料金と同額でLINEプレミアム特典が利用可能！

LINE×Netflix

Netflix利用は新プラン「LYPプレミアム with Netflix」がお得！

Netflix見放題＆実質追加料金なしでLINE特典が使える！

LYPプレミアムとNetflixそれぞれ初めて登録の場合は実質1カ月分無料

LYPプレミアム with Netflix

初めての方は1カ月分実質無料

NetflixとLYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)がセットになった新プラン『LYPプレミアム with Netflix』の提供がスタートする。

本記事では、『LYPプレミアム with Netflix』のサービス開始日、プラン内容、Netflix既存会員からの切り替え手順などについて紹介している。

LYPプレミアム with Netflixの提供はいつから？

月額制サービス「LYPプレミアム」と、動画配信サービス「Netflix」のセットプラン「LYPプレミアム with Netflix」は2026年2月5日(木)より提供が開始した。すでに「LYPプレミアム with Netflix加入ページ」から登録ができるようになっている。

同プランは、Netflixの各プランと同額（月額890円/税込～）にもかかわらず、Netflixの視聴に加え、LYPプレミアムのすべての特典を利用できるおトクなセットプランで、LYPプレミアムとNetflixに未登録のユーザーはもちろん、すでにどちらかの会員であってもプランの切り替えが可能となっている。

さらに、LYPプレミアムとNetflixがどちらも初めて登録する方に限り、1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与する。

※他社Netflixパッケージサービスを契約中の方は、解約などの手続きが必要になる場合あり
※PayPayポイントの付与・利用条件あり。出金・譲渡不可。詳しくは入会時の「特典内容と条件」を確認

LYPプレミアム with Netflixのプラン・サービス内容

LYPプレミアム with Netflix』は、「Netflix」と「LYPプレミアム」がセットになったプラン。Netflix単体加入の場合と同額で、LYPプレミアムの特典も利用できる点が特徴だ。

なお、「LYPプレミアム」では、LINEで「通知なしで送信取消」「対象のスタンプが使い放題」「写真や動画などをバックアップ」「アルバムに動画を保存」「サブプロフィールでプロフィールを使い分け」「アプリアイコンを自分好みに」などのサービスを受けることができる。

LYPプレミアム with Netflixの価格・サービス

比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
月額料金(税込)890円1,590円2,290円
画質高画質
フルHD		高画質
フルHD		超高画質
UHD 4K
+HDR
同時視聴可能な台数2台2台4台
ダウンロード可能な台数2台2台6台
視聴可能作品数一部制限あり無制限無制限
広告視聴中に広告あり広告なし広告なし
LYPプレミアム特典すべての特典が利用可能
【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム：2,290円
LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LYP with NetflixLINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

初めて登録するに方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているので、まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

  1. 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動 (PCの場合はQRコードを読み取り)
  3. お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
  4. Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
  5. 登録完了！

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用できます。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要

すでにNetflix会員でもLYPプレミアム with Netflixへの切り替えは可能？

すでに「Netflix」を利用中の方も、『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えることは可能。登録時に現在利用中のNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを使用することで、自動的に切り替えが行われる。

ただし、登録のタイミングによっては「Netflix」の月額費用と『LYPプレミアム with Netflix』の月額費用が両方発生する可能性があるため、注意したい。また、他社Netflixパッケージサービスを契約中の場合は、解約などの手続きが必要になることがある。

「Netflix」から同ランクの『LYPプレミアム with Netflix』に切り替えた場合でも価格は一切変わらず、使用できる機能も減ることはない。むしろ実質追加料金なしで「LYPプレミアム」のLINE特典が利用できるため、切り替え得となっている。

パターン①：Netflixは登録中、LYPプレミアムは未登録の場合

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了
  5. Netflixの利用開始手続きにて、現在利用中のNetflixアカウントと同一のメールアドレスを登録

パターン②：NetflixもLYPプレミアムもそれぞれ登録中の場合

現在のLYPプレミアムをどこから登録したかによって手続きが異なる。

LINEから登録【iOS】

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. サブスクリプションの編集→全プランをタップ
  4. 登録したいプランを選択して決済
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINEから登録【Android】

  1. LINEの設定→LYPプレミアム→あなたのプレミアム特典→登録情報をタップ
  2. 登録情報ページにて、「プランを変更する」をタップ
  3. 変更可能なプランから登録したいプランを選択
  4. 「プランを変更する」をタップ
  5. 「LYPプレミアムお知らせ」の公式アカウントから届くメッセージの「確認する」をタップ
  6. Netflixのページより手順に沿って利用開始手続きを行う

LINE以外から登録（ウェブ）

  1. 一度「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

LINE以外から登録（Yahoo!ショッピングアプリ）

  1. App StoreまたはGoogle Playから現在登録中の「LYPプレミアム」を解約
  2. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  3. 「プラン詳細を見る」をタップ
  4. 「お好みのプラン」を選ぶ
  5. 手順に沿って会員登録完了

※App StoreまたはGoogle Playサブスクリプションの次回更新日までは「LYPプレミアム」の解約が完了しないため、完了するまでの期間は「LYPプレミアム with Netflix」の登録は不可
※LINEトーク履歴のバックアップやアルバムのデータはLYPプレミアムの有効期限満了日から30日間保存。期間内に再登録すればデータは削除されずに引き続き利用可能
※登録完了後現在利用しているNetflixアカウントと同一のメールアドレスを入力すると、現在利用中のNetflixの視聴履歴やマイリストなどを引き継ぐことができる。
※他社Netflixプランのサービスを契約の場合は解約などの手続きが必要。

侍ジャパン出場！WORLD BASEBALL CLASSIC™はNetflixが全試合独占配信！

WBC NetflixNetflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

