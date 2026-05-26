ガーナ代表がW杯候補メンバーを発表…セメンヨやトーマスら選出

ガーナ代表がワールドカップの予備登録メンバーを発表した。

ガーナ代表監督のカルロス・ケイロスは、ワールドカップ前のトレーニングキャンプと、6月2日にカーディフで行われるウェールズとの親善試合に向けた28名の代表メンバーを発表。マンチェスター・シティのアントワーヌ・セメンヨやビジャレアルのトーマス・パーティーらを選出した。

一方で、トッテナムのウインガー、モハメド・クドゥスは1月から負傷している大腿四頭筋のケガのため選外となった。

なお、ガーナは6月17日にトロントでパナマとのワールドカップ・グループL初戦を行い、その後フォックスボロとフィラデルフィアでそれぞれイングランド、クロアチアと対戦する。

メンバーは以下の通り。

GK

ベンジャミン・アサレ（アクラ・ハーツ・オブ・オークSC）

ローレンス・アティ＝ジジ（ザンクト・ガレン）

ジョセフ・アナング（セント・パトリックス・アスレティック）

ソロモン・アグバシ（アクラ・ハーツ・オブ・オークSC）

ポール・リバーソン（アヤックス）

DF

ババ・アブドゥル・ラフマン（PAOK）

ギデオン・メンサー（オセール）

マービン・セナヤ（オセール）

アリドゥ・セイドゥ（レンヌ）

アブドゥル・ムミン（ラージョ・バジェカーノ）

ジェローム・オポク（イスタンブール・バシャクシェヒル）

ヨナス・アジェテイ（ヴォルフスブルク）

コジョ・オッポン・ペプラ（ニース）

アレクサンダー・ジク（スパルタク・モスクワ）

エリシャ・オウス（オセール）

MF

トーマス・パーティ（ビジャレアル）

クワシ・シボ（レアル・オビエド）

オーガスティン・ボアキエ（サンテティエンヌ）

カレブ・イレンキ（ノルシェラン）

アブドゥル・ファタウ・イッサハク（レスター・シティ）

FW

カマル・ディーン・スレイマナ（アタランタ）

クリストファー・ボンス・バー（アル・カディシア）

アーネスト・ヌアマ（リヨン）

アントワーヌ・セメンヨ（マンチェスター・シティ）

ブランドン・トーマス＝アサンテ（コヴェントリー・シティ）

プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ）

イニャキ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

ジョーダン・アイェウ（レスター・シティ）