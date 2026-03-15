バルセロナMFガビがまもなく復帰へ。フリック監督は慎重「一歩ずつ進める」

バルセロナのMFハンジ・フリック監督がMFガビの復帰が近いことを認めた。スペイン『アス』が伝えている。

膝の故障によって6か月にわたる離脱を強いられているガビ。そんな中、クラブはセビージャ戦を前に公式声明を発表し、以下のように述べた。

「このミッドフィールダーは、フリック監督の選抜対象に再び名を連ねることになった。つまり、ガビはセビージャ戦に出場する可能性があるということだ。アンダルシア出身の彼にとって、セビージャは特別な相手である。 ピッチに立つことになれば、205日ぶりの復帰となる。彼の復帰はチームとファンにとって素晴らしいニュースであり、ファンは、その性格、情熱、そしてバルサに対するすべてへの情熱的な姿勢において、ある意味で唯一無二の存在であるラ・マシア出身の選手を楽しむことができるだろう」

フリック監督はガビの復帰を喜んでいるものの、今後数週間は出場時間の管理が重要になると強調した。

「彼が戻ってきてくれて嬉しい。練習で彼のプレーを見たが、私は好印象を持った。しかし、彼をうまくマネジメントしていかなければならない。一歩ずつ進めていく必要がある。彼には試合に出場する機会が必ず必要だし、これから何年も活躍できる選手であることも分かっている。彼が戻ってきてくれて本当に嬉しい」

「彼は正しい姿勢を持っているし、自分の体とプレーできる能力を信じている。ガビのことは誰もが知っている。彼の情熱とチームへの貢献が大好きだ」

また、フリック監督はセビージャ戦について「セビージャは強みがあり、前回は我々に勝ちましたし、ハイプレスも仕掛けてくる。しかし、明日は自信を持って勝利を掴みたいと思う」と述べた。