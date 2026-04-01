ゲッツェがフランクフルトと2028年まで契約延長「キャリアのこの段階では…」

フランクフルトがMFマリオ・ゲッツェと2028年まで契約を延長することを発表した。

2014年ワールドカップのヒーローであるゲッツェはフランクフルトで通算148試合に出場し、10,200分以上プレー、12ゴール・18アシストを記録している。今シーズンは、ブンデスリーガ、UEFAチャンピオンズリーグ、DFBポカールを合わせて26試合に出場している。

「アイントラハト・フランクフルトは私にとって非常に大切なクラブだ。ここに4年近く在籍し、素晴らしい時間を過ごしてきた」とゲッツェは語った。

「家族も私もフランクフルトをとても居心地よく感じている。キャリアのこの段階では、多くの要素が絡んでくる。どのサッカー選手のキャリアにも終わりが来ることは分かっている。だからこそ、ピッチやスタジアムでの一瞬一瞬をより一層大切にしている。サッカーとこのクラブへの愛こそが、契約延長を決意させた理由だ。今は乗り越えなければならない課題がいくつかあるけど、それらに立ち向かう準備はできている。そして、近い将来何が起こるかは誰にも分からない。例えば、もう一度カップ戦で優勝できたら最高だね」

また、「マリオはチームとクラブにとって非常に重要な選手であり、同時に素晴らしい人格の持ち主でもある」と、スポーツ担当取締役のマルクス・クレーシェ氏は語った。