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【4月27日】北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズのテレビ放送予定・視聴方法｜プロ野球パ・リーグ

プロ野球パ・リーグ、北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球パ・リーグは、4月27日(土)から29日(月・祝)にかけてエスコンフィールドHOKKAIDOで北海道日本ハムファイターズとオリックス・バファローズが対戦する。

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本記事では、プロ野球2024パ・リーグ、日本ハムvsオリックスの放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。

日本ハムvsオリックス｜日程・開始時間

プロ野球パ・リーグ、北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズは、4月27日(土)から29日(月・祝)にかけて日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される。

日程プレイボール時間
4/27(土)14:00
4/28(日)13:00
4/29(月・祝)13:00

日本ハムvsオリックス｜テレビ放送/ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
4/27(土)
14:00		・HTB北海道テレビ
・GAORA SPORTS

DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
4/28(日)
13:00		・HBC北海道放送
・GAORA SPORTS		DAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV
4/29(月・祝)
13:00		・GAORA SPORTSDAZN
パ・リーグTV
・ベースボールLIVE
・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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