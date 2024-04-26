【4月27日】北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズのテレビ放送予定・視聴方法｜プロ野球パ・リーグ

プロ野球パ・リーグ、北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズの試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

プロ野球パ・リーグは、4月27日(土)から29日(月・祝)にかけてエスコンフィールドHOKKAIDOで北海道日本ハムファイターズとオリックス・バファローズが対戦する。

本記事では、プロ野球2024パ・リーグ、日本ハムvsオリックスの放送・配信予定、視聴方法などを紹介している。

日本ハムvsオリックス｜日程・開始時間

プロ野球パ・リーグ、北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズは、4月27日(土)から29日(月・祝)にかけて日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される。

日程 プレイボール時間 4/27(土) 14:00 4/28(日) 13:00 4/29(月・祝) 13:00

日本ハムvsオリックス｜テレビ放送/ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 4/27(土)

14:00 ・HTB北海道テレビ

・GAORA SPORTS



・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV 4/28(日)

13:00 ・HBC北海道放送

・GAORA SPORTS ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV 4/29(月・祝)

13:00 ・GAORA SPORTS ・DAZN

・パ・リーグTV

・ベースボールLIVE

・Rakuten TV

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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