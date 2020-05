【FIFA 20】FUT最大の目玉「Team of the Season(TOTS)」とは?リリース日程、選手、チームまとめ

【FIFA20最新情報】サッカーゲーム『FIFA 20』最大のプロモーションはシーズン最後にやってくる。すべての主要リーグから高レートの選手が選出される「Team of the Season(TOTS)」まとめ。

夏の始まりになると、毎年EA Sportsは「Team of the Season」(TOTS)をリリースする。ゲーム中の主要リーグそれぞれが対象となっている。

ヨーロッパの5大リーグからそれぞれ最も活躍した23人の選手が、EA Sportsとファン投票によって選出される。同じく、世界各国のリーグやディビジョンについても行われている。

今年はコロナウイルスの蔓延にともない、ヨーロッパのトップリーグをはじめ世界中のリーグが中断を余儀なくされている。そこでEA SportsはTOTSの名称を変え、「Team of the Season So Far」(ここまでのシーズン最優秀チーム;TOTSSF)としてリリースしている。

目次

コミュニティシーズン最優秀チームの選出選手

毎年最初にリリースされるのが「コミュニティシーズン最優秀チーム」だ。ここでは、シーズン中最も安定して好成績を残したが、これまで「チームオブザウィーク(TOTW)」や「好調アイテム」として登場しなかった選手が選出される。

「FUThead」や「FUTbin」といったウェブサイトを利用し、FIFAコミュニティのメンバーによって選出されている。基本的には5大リーグの選手から選出されるが、残りの数名は他の各国のリーグからも選出されている。

過去にはブロンズやシルバープレイヤーの枠も設けられていたが、今ではゴールドのチームのみが作成されることになっている。今年のチームは100名の候補選手リストから選出されており、そのうち上位23名が「ここまでのコミュニティシーズン最優秀チーム」(Most Consistent Team of the Season So Far)に入ることになっている。

トップに戻る

「ここまでのコミュニティシーズン最優秀チーム」候補選手

Player Position Club Nationality Thibaut Courtois GK Real Madrid Belgium Peter Gulacsi GK RB Leipzig Hungary Bernd Leno GK Arsenal Germany Salvatore Sirigu GK Torino Italy Geronimo Rulli GK Montpellier Argentina Dominik Livakovic GK Dinamo Zagreb Croatia Ondrej Kolar GK Sparta Prague Czech Republic Gerard Pique CB Barcelona Spain Diego Godin CB Inter Uruguay Pepe CB Porto Portugal Grimaldo LB Benfica Spain Joe Gomez CB Liverpool England Sergio Reguilon LB Sevilla Spain Kieran Trippier RB Atletico Madrid England Ben Chilwell LB Leicester England Joel Veltman CB Ajax Netherlands Dominico Criscrito LB Genoa Italy Frank Fabra LB Boca Juniors Colombia Gael Clichy LB Basaksehir France John Egan CB Sheff Utd Ireland Nordi Mukiele CB RB Leipzig France Clinton Mata RB Club Brugge Angola Jonas Svensson RB AZ Norway Ozan Kabak CB Schalke Turkey Erik Sviatchenko CB Midtjylland Denmark Luca Caldirola CB Beneveto Italy Matias Rodriguez RB Universidad Argentina Liberato Cacace LB Wellington Phoenix New Zealand Akito Fukumori CB Consadole Sapporo Japan Akito Dickie CB Oxford United England Perry Ng RB Crewe England Sergio Busquets CDM Barcelona Spain Fernandinho CDM Man City Brazil Casemiro CDM Real Madrid Brazil Thiago CM Bayern Munich Spain Julian Brandt CAM Borussia Dortmund Germany Felipe Anderson LM West Ham Brazil Lucas Leiva CDM Lazio Brazil Joao Moutinho CM Wolves Portugal Jorginho CM Chelsea Italy Rafa LM Benfica Portugal Mathieu Valbuena LM Olympiacos France Rodrigo Bentacur CM Juventus Uruguay Viktor Tsygankov RM Dynamo Kiev Ukraine Nordin Amrabat RM Al Nassr Morocco Grzegorz Krychowiak CAM Lokomotiv Moscow Poland Nikola Vlasic CAM CSKA Moscow Croatia Maxi Moralez CAM New York City Argentina Callum McGregor CDM Celtic Scotland Moses Simon LM Nantes Nigeria Anselmo CDM Al Wehda Brazil Fabian Frei CDM Basel Switzerland Miler Bolanos RM Tijuana Ecuador Eduardo Camavingo CM Rennes France Jeremie Boga LM Sassuolo Ivory Coast Kim Bo Kyung CAM Jeonbuk South Korea Michael Liendl CM Wolfsberger AC Austria Jed Wallace RM Millwall England Muamer Tankovic CAM Hammarby Sweden Florinel Coman LM FCSB Romania Damjan Bohar LM Zaglebie Lubin Slovenia Jack Byrne RM Shamrock Rovers Ireland Moritz Stoppelkamp LM Duisburg Germany Jordi Quintilla CM St Gallen Spain Teruhito Nakagawa RM Yokohama F Marinos Japan Mohammed Kudus CM Nordsjaelland Ghana Nicky Adams RM Northampton Wales Mauro Icardi ST PSG Argentina Arkadiusz Milik ST Napoli Poland Wilfred Zaha CF Crystal Palace Ivory Coast Max Kruse CF Fenerbahce Germany Radamel Falcao ST Galatasaray Colombia Mikey Oyarzabal LW Real Sociedad Spain Bafetimbi Gomis ST Al Hilal France Nani LW Orlando Portugal Andre-Pierre Gignac ST Tigres France Marcus Thuram ST Borussia Monchengladbach France Moussa Dembele ST Lyon France Burak Yilmaz ST Besiktas Turkey Cristhian Stuani ST Girona Uruguay Felipe Caicedo CF Lazio Ecuador Junior Moraes ST Shakhtar Ukraine Domenico Berardi RW Sassuolo Italy Ezequiel Avila ST Osasuna Argentina Andy Delort ST Montpellier Algeria Dieumerci Mbokani ST Antwerp DR Congo Dominic Calvert-Lewin ST Everton England Odsonne Edouard ST Celtic France Jean-Pierre Nsame ST Young Boys Cameroon Fabian Klos ST Arminia Bielefeld Germany Jonathan David CF Gent Canada Cesinha LW Daegu Brazil Michael Rangel ST America Colombia Christian Gytkjaer ST Lech Poznan Denmark Francisco Trincao RW Braga Portugal Kim Shin Wook ST Shanghai Shenhua South Korea Karlan Grant ST Huddersfield England Zelimkhan Bakaev RW Spartak Moscow Russia Leke James ST Molde Nigeria Tino Kadewere ST Le Havre Zimbabwe

トップに戻る

TOTSの開催日程

FIFA TOTSは4月24日(金)から始まっており、以降6週に渡って毎週金曜日に新しいチームが発表される。必ず「コミュニティ TOTS」の発表から始まり、「EFL TOTS」が次に発表され、最後に「アルティメットチーム」が発表される。

プレミアリーグのTOTSSFは5月1日(金)に発表され、7日間に渡ってパック購入で入手することができた。サウジ・プロフェッショナルリーグのTOTSは5月4日(月)に開始された。

ラ・リーガのTOTSSFは5月8日(金)から始まっている。

それ以外のリーグのTOTSSFも今後発表される。ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アン、リーガNOS、スュペル・リグ、エールディビジ、CSL、MLS、COMMEBOL加盟リーグから選出されるラテンアメリカチームが発表される予定だ。

アルティメットチームは、それぞれのリーグで選出されたTOTSから選ばれる最優秀選手で構成されるチームだ。リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ネイマールを始めとした世界のベストプレイヤーが一堂に会する傾向にある。

トップに戻る

シーズン最優秀チームに選ばれる選手は?

TOTSに選ばれる選手のほとんどはEA Sportsによって選出されている。選考はきわめて極秘裏に進められ、公式発表を迎えることになる。

しかし、ブンデスリーガTOTSのようないくつかのチームは過去、公式ウェブサイトのファン投票によって選ばれていた。ファンは選手のリストからベストイレブンを選出し、残りの12人がEA Sportsによって選ばれていたこともあった。

TOTSに選出された選手に少なくとも一人が追加される形となり、「ウィークリー目標」をクリアすることで入手することができる。その他にも「チーム編成チャレンジ」で入手できる選手も加えられる。

トップに戻る

コミュニティTOTS 選出プレイヤー

FIFAコミュニティは、以下の選手をTOTSSFに選出している。

STARTING XI:

Thibaut Courtois - GK - OVR 93

Diego Godin - CB - OVR 93

Gerard Pique - CB - OVR 93

Joe Gomez - CB - OVR 93

Sergio Busquets - CDM - OVR 93

Casemiro - CDM - OVR 92

Fernandinho - CDM - OVR 91

Thiago - CM - OVR 93

Julian Brandt - CAM - OVR 90

Felipe Anderson - LM - OVR 92

Wilfred Zaha - CF - OVR 92

SUBSTITUTES:

Peter Gulacsi - GK - OVR 89

Bernd Leno - GK - OVR 88

Grimaldo - LB - OVR 89

Nordi Mukiele - CB - OVR 89

Pepe - CB - OVR 88

Moses Simon - LM - OVR 88

Rodrigo Bentancur - CM - OVR 88

Lucas Leiva - CDM - OVR 88

Moussa Dembele - ST - OVR 89

さらに、ボルシア・メンヒェングラードバッハのFWマルキュス・テュラム(Marcus Thuram)がウィークリー目標達成で入手可能。さらに、PSGのマウロ・イカルディ(Mauro Icardi)をチーム編成チャレンジで入手することができる。

トップに戻る

EFL TOTSSF 選出プレイヤー

EFL TOTSSFはEA Sportsが選出しており、2019-20シーズンのチャンピオンシップ(イングランド2部)、リーグ1(イングランド3部)、リーグ2(イングランド4部)から最優秀の選手が選出され、4月24日にリリースされた。

STARTING XI:

GK - Marek Rodak (86) - Fulham

CB - Michael Ihiekwe (85) - Rotheram United

CB - Semi Ajayi (87) - West Bromwich Albion

RWB - Randell Williams (86) - Exeter City

CDM - Kalvin Phillips (92) - Leeds

CM - John Swift (87) - Reading

CAM - Matheus Pereira (91) - West Bromwich Albion

CAM - Eberechi Eze (88) - Queens Park Rangers

LW - Said Benrahma (89) - Brentford FC

ST - Aleksandar Mitrovic (92) - Fulham

ST - Eoin Doyle (87) - Swindon

SUBSTITUTES:

GK - Alex Palmer (83) - Plymouth Argyle

LB - Joe Jacobson (84) - Wycombe Wanderers

CB - Charlie Goode (84) - Northampton Town

RB - Matty Cash (85) - Nottingham Forest

RWB - Fankaty Dabo (84) - Coventry City

LM - Ronan Curtis (85) - Portsmouth FC

CDM - Ben Whiteman (84) - Doncaster Rovers

RW - James Henry (84) - Oxford United

LW - Charlie Kirk (83) - Crewe Alexandra

さらに、ピーターバラのストライカーであるイヴァン・トニー(Ivan Toney)がシーズン目標のクリア報酬として入手可能だ。

トップに戻る

プレミアリーグTOTS

プレミアリーグのTOTSは5月1日(金)、EA Sportsの公式SNSアカウントから、オンラインクイズの形式で発表された。

STARTING XI:

GK: Alisson (Liverpool)

RB: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

CB: Virgil van Dijk (Liverpool)

RW: Riyad Mahrez (Man City)

LM: Heung-min Son (Tottenham Hotspur)

CM: Kevin De Bruyne (Manchester City)

RW: Mohamed Salah (Liverpool)

LW: Sadio Mane (Liverpool)

ST: Jamie Vardy (Leicester City)

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

ST: Sergio Aguero (Man City)

SUBSTITUTES:

GK: Dean Henderson (Sheffield United)

CDM: Jordan Henderson (Liverpool)

LB: Andy Robertson (Liverpool)

RB: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

CM: Mateo Kovacic (Chelsea)

LW: Marcus Rashford (Manchester United)

ST: Richarlison (Everton)

CB: Caglar Soyuncu (Leicester City)

RW: Adama Traore (Wolves)

目標達成報酬として入手できるのは、ウルヴスのストライカーであるラウル・ヒメネス(Raul Jimenez)とレスターのウィンガーであるアジョセ・ペレス(Ayoze Perez)の2人。MFのウィルフレッド・ディディ(Wilfred Ndidi)は、レート83、84、85の選手を作るチーム編成チャレンジのクリア報酬として入手可能だ。

トップに戻る

サウジ・プロフェッショナルリーグ TOTSSF

サウジ・プロフェッショナルリーグは5月4日(月)に公表された。以下の選手が選出されている。

GK: Abdullah Ibrahim Al-Mayouf – 84 OVR (Al Hilal)

RB: Sultan Al-Ghanam – 83 OVR (Al Nassr)

CB: Maicon – 87 OVR (Al Nassr)

CB: Igor Rossi – 85 OVR (Al Faisaly)

CDM: Anselmo – 90 OVR (Al Wehda)

CDM: Petros – 88 OVR (Al Nassr)

RM: Nordin Amrabat – 88 OVR (Al Nassr)

LM: Carlos Eduardo – 86 OVR (Al Hilal)

CF: Sebastian Giovinco – 92 OVR (Al Hilal)

ST: Abderrazak Hamdallah – 92 OVR (Al Nassr)

ST: Bafétimbi Gomis – 89 OVR (Al Hilal)

アル・シャバブのMF、Cristian Guancaがチーム編成チャレンジで入手可能。また、アル・イテハドのストライカーであるロマリーニョ(Romarinho)が目標達成で入手可能だ。

トップに戻る

ブンデスリーガ TOTSSF

ブンデスリーガのTOTSSFにはレート99のロベルト・レバンドフスキ(Robert Lewandowski)を筆頭に、ドイツ1部リーグから様々な高レート選手が選出されている。5月15日(金)に明らかとなった。

Starting XI:

GK: Yann Sommer - 94 OVR (Borussia Monchengladbach)

RWB: Achraf Hakimi - 91 OVR (Borussia Dortmund)

CB: Mats Hummels - 96 OVR (Borussia Dortmund)

CB: Dayot Upamecano - 93 OVR (RB Leipzig)

LB: Alphonso Davies - 92 OVR (Bayern Munich)

CM: Thomas Muller - 95 OVR (Bayern Munich)

CDM: Joshua Kimmich - 96 OVR (Bayern Munich)

CAM: Marco Reus - 95 OVR (Borussia Dortmund)

LM: Filip Kostic - 94 OVR (Eintracht Frankfurt)

RF: Jadon Sancho - 96 OVR (Borussia Dortmund)

ST: Timo Werner - 97 OVR (RB Leipzig)

ST: Robert Lewandowski - 99 OVR (Bayern Munich)



Reserves:

GK: Lukas Hradecky - 91 OVR (Bayer Leverkusen)

CB: Matthias Ginter - 92 OVR (Borussia Monchengladbach)

CB: Martin Hinteregger - 88 OVR (Eintracht Frankfurt)

CM: Suat Serdar - 88 OVR (Schalke)

CAM: Kai Havertz - 94 OVR (Bayer Leverkusen)

RW: Serge Gnabry - 93 OVR (Bayern Munich)

ST: Erling Haaland - 95 OVR (Borussia Dortmund)

ST: Florian Niederlechner - 89 OVR (Augsburg)

メインのチームに加えて、アクセル・ヴィツェル(Axel Witsel)がフラッシュバックSBC(チーム編成チャレンジ)で入手可能。さらに、ジャバイロ・ディルロスン(Javairo Dilrosun)が「TOTSSFモーメント」バージョンとして、マルセル・ザビッツァー(Marcel Sabitzer)はTOTSSFとして、ウィークリー目標の達成報酬で入手できる。

トップに戻る

TOTS SBC(チーム編成チャレンジ)とは?

TOTSSFに選出された23人の選手の他に、期間限定の特別なチーム編成チャレンジの達成報酬として入手できる選手もいる。

FIFA 19では、そのようなチーム編成チャレンジには「TOTSモーメント」の選手が入っていた。これはシーズンを通して活躍した選手ではなく、シーズン中一時的に飛び抜けたパフォーマンスを見せた選手を賞して選出される特別なプレイヤーカードだ。

シーズンが夏までずれ込んだとしても、新しいTOTSの発表はされないことになる。その代わり、これからマンオブザマッチ(MOM)やチームオブザウィーク(TOTW)は更新されることになるだろう。

トップに戻る

