【FIFA 20】キャリアモード・FUT・新機能を紹介|サッカーゲーム攻略ガイド

【FIFA 20 最新情報】世界30のリーグと700以上のチームを搭載する人気ゲーム『FIFA 20』の攻略ガイド、アップデート情報まとめ。外出自粛の今、自宅でサッカーを楽しもう。

2019年9月24日に発売されたサッカーゲーム『FIFA 20』の新機能、そして目玉のモードであるFUT(FIFA Ultimate Team)について紹介していく。

目次

『FIFA 20』の魅力

世界中で人気を博しているサッカーゲームの『FIFA』の最新作。その魅力はやはり世界中のクラブのライセンスを取得していることだ。エンブレムやチーム名、選手名などほぼすべて実在の名前で楽しむことができる。欧州5大リーグはもちろん、JリーグやKリーグなどマイナーリーグのチームまでカバーしており、世界30のリーグと700以上のチーム、1万7,000人以上の実名選手を収録している。また、スタジアムに関してはプレミアリーグの全20スタジアムなどを収録している。

また、ゲームのリアリティに関しても年々精度は増している。今回は新たに「ストレイフドリブル」、「コントロールタックル」、「コンポーズフィニッシュ」などの新システムを導入。それぞれドリブル、守備、シュートがより現実のサッカーに近いものとなり、プレイヤーの思うままに選手を操ることができる。加えて、オフ・ザ・ボールに関してAIが大きく改善されたため、攻守ともにプレイヤーを助けてくれることだろう。

そして、FIFA独自の武器といえば、スキルムーブの多彩さだ。スキルムーブとは、ボールを持ったときに一定の選手(スキルムーブ持ち)が仕掛けられるテクニックの数々で、『FIFA 20』では新たに9つのスキルムーブが加わった。見栄えが映えるものから、オンラインなどの対人戦で効果を発揮するものなど、種類は様々。いずれにせよFIFAを楽しむためにスキルムーブの会得は必要不可欠と言えるだろう。

注目の新モード『VOLTA』

FIFAにはキャリアモードやFUTなど、様々な人気モードがあるが、まずは新たなモードである『VOLTA FOOTBALL』を紹介。このモードでは、ストリートを舞台に3対3のミニサッカーで勝負を競うことができる。ストリートの舞台は世界17箇所で、東京やニューヨークから、メキシコシティなどが“スタジアム”となる。

フィールド、ゴールなどがより小さいため、通常のモードよりスキルが求められる戦いとなっている。ストーリーを楽しめるVOLTAストーリーやVOLTAツアー、オンラインでの戦いとなるVOLTAリーグなどで腕を磨くこともできる。

さらに新モードとして、2020年3月3日の無料アップデートにより、「CONMEBOLリベルタドーレス」を楽しめるようになった。その名の通り、南米一のクラブを決める大会をゲーム内で完全に再現されている。トーナメントモードやキックオフモードで、リーベル・プレート、ボカ・ジュニアーズ、フラメンゴ、ラシン・クラブ、CAインデペンディエンテ、インディペンデンテ、ミジョナリオス、ウニベルシダ・カトリカといった南米の強豪クラブたちをプレイすることができる。

キャリアモード

FIFAシリーズで最も人気のあるモードのひとつが、キャリアモードだ。一人の選手を操ってビッグクラブのスター選手になることもできる一方で、チームのマネージャーを務めて、ジョゼ・モウリーニョのようなキャリアを楽しむこともできる。

『FIFA 20』からはより自由度が増し、リアリティが増している。そのひとつが、選手の士気という点である。選手の出場時間や監督、つまりプレイヤーの選んだコメント次第で、選手の士気は上下し、パフォーマンスを左右する。

また、スカウティングのシステムも刷新されており、未知なる才能を発掘する楽しみもある。最大6名までスカウトを雇い、グローバルなネットワークを世界中に敷くことができるようになっている。

さらに、新機能として監督の作成とカスタマイズが可能となった。そのため、自分の分身をピッチ上によりリアルに登場させることができる。もちろん、現実ではなかなかお目にかかることのできない女性監督を誕生させることも可能だ。

FUT(FIFA Ultimate Team)

FUT(FIFA Ultimate Team)とは、近年FIFAシリーズで大きな人気を博しているモードで、すでに全モードの中で最も遊んでいる人口が多いとも言われている。

選手一人ひとりがカード化されており、それぞれがゴールド、シルバー、ブロンズにレア度で分けられている。そうした選手たちを集め、プレイヤーは自分だけの夢のチームを作り上げていく。選手のカードはパックを開封したり、コインによって他のプレイヤーが売却したものをオークションで競り落とすなどの入手方法がある。もちろん、レア度が高いものほど高価となり、パックでの出現率も低くなっている。

実際のサッカーのシーズンとも連動しており、「TOTW(Team of the Week)」と呼ばれるパワーアップカードも毎週登場する。週末の試合で活躍した選手が通常よりパワーアップして登場するもので、よりレア度は上がっている。その他にも、「ワンズトゥウォッチ」や「アルティメットスクリーム」、「Future Stars」、「TOTY(Team of the Year)」など時期によって様々なパワーアップカードが登場することも、ファンの楽しみのひとつだ。

FUTではオンラインでもオフラインでも楽しむことができる。オフラインでは、スカッドバトルで1週間を期限とし、世界中の人々が作ったチームとCOM戦ができる。1週間で得たポイントでランキングが決定し、そのランクによって報酬が変わってくる。当然、良い結果を得ることができれば、よりレア度の高い選手を獲得できる。

FUT最大のポイントはオンラインでの「Weekend League」だろう。「Devision Rivals」でポイントを貯めると、参加できる週末の大会であり、報酬は桁違いだ。しかし、相手もオンラインでの猛者となるため、腕に自信のある者だけが参加を許される。週末の間に最高30試合をこなすことができ、一定数勝利すれば無条件でTOTWをゲットできるなど、まさにFUTの花形モードである。

その他にもフレンドと楽しむことができるFUTフレンドリーなどもある。このモードではミステリーボールやキングオブザヒルなど、特殊モードでプレーすることができ、友人とだからこそ大いに試合を楽しむことができる。

『FIFA 20』の対応機種

『FIFA 20』の対応機種は、PlayStation 4(PS4)、Xbox One(エックスボックスワン)、Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)、Microsoft Windows(PC版)の4種類。 なお、Switch(スイッチ)版は、「FIFA 19」と同じ機能やゲームプレイ要素を引き継いでおり、新たな機能や大幅な変更点はない。また、新モード『VOLTA』はPS4、Xbox One、PC版の3機種のみ搭載している。

購入特典・バージョン比較

『FIFA 20』は3つのバージョンから購入することができる。それぞれ購入特典や値段も異なるので、要チェックだ。

まずは通常版。特典としてはFUTで使える3点があり、「レアゴールドパック」×最大3個(1パック/週)、5試合起用できるレンタルアイコン選手(ミドルアイコン)、限定ユニフォームなどのキットとなっている。値段は8500円(プレイステーションストア)となっている。

広告

通常版より多くの特典を楽しめるチャンピオンズエディションは、さらに豪華な特典。FUTで5試合使えるレンタルアイコン選手(ミドルアイコン)、限定ユニフォームなどのキットな通常版と同じだが、「レアゴールドパック」は最大12個となっている。加えて、発売日の3日前からプレイできるため、ライバルと差をつけることができる。値段は10500円(プレイステーションストア)。

最後のアルティメットエディションはまさに究極の特典が付随している。通常版、チャンピオンズエディションと同じなのはFUTで5試合使えるレンタルアイコン選手(ミドルアイコン)、限定ユニフォームなどのキット。しかし、「レアゴールドパック」は最大24個、さらにパワーアップカードである「ワンズトゥウォッチ」カードを自動的に入手することができる。チャンピオンズエディションと同様、発売日の3日前からプレイすることができる。

なお、アルティメットエディションはダウンロード版のみで、値段は12700円(プレイステーションストア)となっている。