FAカップ準々決勝はいつ？何時から？試合日程・対戦カード・放送予定

イングランドで長い歴史を持つFAカップ。
まもなく準々決勝が開催されるが、最新情報を紹介する。
FAカップ準々決勝の日程・試合は何時から？
FAカップではベスト8が出揃い、準々決勝は4試合が行われる。
日本時間4月4日～6日にかけて行われる予定だ。
FAカップ準々決勝の対戦カードは？
|試合日
|カード
|4/4(土) 20:45
|マンチェスター・シティ vs リヴァプール
|4/5(日) 1:15
|チェルシー vs ポート・ヴェイル
|4/5(日)/4:00
|サウサンプトン vs アーセナル
|4/6(月) 0:30
|ウェストハム vs リーズ
FAカップのテレビ放送・ネット配信予定
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