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FAカップ準々決勝はいつ？何時から？試合日程・対戦カード・放送予定

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マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
マンチェスター・シティ
リヴァプール

FAカップ準々決勝はいつ？何時から？試合日程・対戦カード・放送予定などを紹介する。

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FAカップ準々決勝の日程・試合は何時から？

FAカップではベスト8が出揃い、準々決勝は4試合が行われる。

日本時間4月4日～6日にかけて行われる予定だ。

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FAカップ準々決勝の対戦カードは？

試合日カード
4/4(土) 20:45マンチェスター・シティ vs リヴァプール
4/5(日) 1:15チェルシー vs ポート・ヴェイル
4/5(日)/4:00サウサンプトン vs アーセナル
4/6(月) 0:30ウェストハム vs リーズ

FAカップのテレビ放送・ネット配信予定

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