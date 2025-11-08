このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

【11月9日】F1第21戦ブラジルGP予選のテレビ放送・ネット配信予定

角田裕毅が出場。2025年F1第21戦ブラジルグランプリのテレビ中継/ネット配信予定・タイムスケジュールを紹介。フリー走行・予選・決勝の開始時間は？

F1

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第21戦のブラジル・グランプリ（ブラジルGP）が、11月7日(金)～11月10日(日)にインテルラゴス・サーキットで開催される。

本記事では、F1ブラジルGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。

2025年F1第21戦ブラジルグランプリ｜日程・スケジュール

日時（日本時間）

セッション

11月7日(金)
23:30-24:30

フリー走行1

11月8日(土)
3:30-4:30

SQ

11月8日(土)
23:00-24:00

スプリント

11月9日(日)
3:00-4:00

予選

11月10日(月)
2:00-

決勝

2025年F1第21戦ブラジルグランプリ｜テレビ放送・ネット配信予定

2025年のF1第21戦ブラジルGPは、DAZN、フジテレビNEXTで視聴することができる。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai banner

DAZNでF1を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

2025年F1ポイントランキング（第20戦メキシコグランプリ終了時点）

順位

ドライバー名

チーム

ポイント

1

ランド・ノリス

マクラーレン

357

2

オスカー・ピアストリ

マクラーレン

356

3

マックス・フェルスタッペン

レッドブル

321

4

ジョージ・ラッセル

メルセデス

258

5

シャルル・ルクレール

フェラーリ

210

6

ルイス・ハミルトン

フェラーリ

146

7

アンドレア・キミ・アントネッリ

メルセデス

97

8

アレクサンダー・アルボン

ウィリアムズ

73

9

ニコ・ヒュルケンベルグ

キック・ザウバー

41

10

アイザック・ハジャー

レーシングブルズ

39

11

カルロス・サインツ

ウィリアムズ

38

12

フェルナンド・アロンソ

アストンマーティン

37

13

オリバー・ベアマン

ハース

32

14

ランス・ストロール

アストンマーティン

32

15

リアム・ローソン

レーシングブルズ

30

16

エステバン・オコン

ハース

30

17

角田裕毅

レッドブル

28

18

ピエール・ガスリー

アルピーヌ

20

19

ガブリエル・ボルトレト

キック・ザウバー

19

20

フランコ・コラピント

アルピーヌ

0

21

ジャック・ドゥーハン

アルピーヌ

0

【角田裕毅 運命の一戦】F1ブラジルGPはDAZNで全セッション配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値最安値でブラジルGPを視聴

