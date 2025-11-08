【11月9日】F1第21戦ブラジルGP予選のテレビ放送・ネット配信予定

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第21戦のブラジル・グランプリ（ブラジルGP）が、11月7日(金)～11月10日(日)にインテルラゴス・サーキットで開催される。
本記事では、F1ブラジルGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。
2025年F1第21戦ブラジルグランプリ｜日程・スケジュール
|
日時（日本時間）
|
セッション
|
11月7日(金)
|
フリー走行1
|
11月8日(土)
|
SQ
|
11月8日(土)
|
スプリント
|
11月9日(日)
|
予選
|
11月10日(月)
|
決勝
2025年F1第21戦ブラジルグランプリ｜テレビ放送・ネット配信予定
2025年のF1第21戦ブラジルGPは、DAZN、フジテレビNEXTで視聴することができる。
2025年F1ポイントランキング（第20戦メキシコグランプリ終了時点）
|
順位
|
ドライバー名
|
チーム
|
ポイント
|
1
|
ランド・ノリス
|
マクラーレン
|
357
|
2
|
オスカー・ピアストリ
|
マクラーレン
|
356
|
3
|
マックス・フェルスタッペン
|
レッドブル
|
321
|
4
|
ジョージ・ラッセル
|
メルセデス
|
258
|
5
|
シャルル・ルクレール
|
フェラーリ
|
210
|
6
|
ルイス・ハミルトン
|
フェラーリ
|
146
|
7
|
アンドレア・キミ・アントネッリ
|
メルセデス
|
97
|
8
|
アレクサンダー・アルボン
|
ウィリアムズ
|
73
|
9
|
ニコ・ヒュルケンベルグ
|
キック・ザウバー
|
41
|
10
|
アイザック・ハジャー
|
レーシングブルズ
|
39
|
11
|
カルロス・サインツ
|
ウィリアムズ
|
38
|
12
|
フェルナンド・アロンソ
|
アストンマーティン
|
37
|
13
|
オリバー・ベアマン
|
ハース
|
32
|
14
|
ランス・ストロール
|
アストンマーティン
|
32
|
15
|
リアム・ローソン
|
レーシングブルズ
|
30
|
16
|
エステバン・オコン
|
ハース
|
30
|
17
|
角田裕毅
|
レッドブル
|
28
|
18
|
ピエール・ガスリー
|
アルピーヌ
|
20
|
19
|
ガブリエル・ボルトレト
|
キック・ザウバー
|
19
|
20
|
フランコ・コラピント
|
アルピーヌ
|
0
|
21
|
ジャック・ドゥーハン
|
アルピーヌ
|
0