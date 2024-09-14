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iphone(C)Getty images
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【徹底比較】iPhone 16は何が変わった？スペック・価格はiPhone 15との違いは？

Apple最新シリーズのiPhone 16はiPhone 15とどう違う？スペックや価格を徹底比較。

Appleは9月10日(火)にiPhone 16シリーズの発売を発表した。

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本記事では、最新製品であるiPhone16シリーズとiPhone15シリーズを比較し、価格やスペックを詳しく紹介する。

iPhone 16はいつ発売？

iPhone 16シリーズは、2024年9月13日(金)21:00から予約開始を予定。発売日は9月20日(金)となっている。製品は「iPhone 16」と「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」の4機種だ。

予約受付は、Apple公式サイトの他、各種オンラインショップや店舗などで行われる。

iPhone 16のスペックは？

iPhone 16シリーズは、「iPhone 16」と「iPhone 16 Plus」がスタンダードなモデル、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」がクリエイター向けのモデルとなっている。カメラ機能や映像処理性能、「A18チップ」が実現する生成AI機能(2025年サービス実装見込み)やバッテリー性能などのアップデートが特徴的なシリーズだ。

iPhone 16iPhone 16 PlusiPhone 16 ProiPhone 16 Pro Max
カラーブラック、ホワイト、ピンク
ティール、ウルトラマリン		ブラック、ホワイト、ピンク
ティール、ウルトラマリン		ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム
ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム		ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム
ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
容量128GB/256GB/512GB128GB/256GB/512GB128GB/256GB/512GB/1TB256GB/512GB/1TB
重量170g199g199g227g
ディスプレイ6.1インチ
HDRディスプレイ
2,556x1,179ピクセル		6.7インチ
HDRディスプレイ
2,796x1,290ピクセル		6.3インチ
OLEDディスプレイ
2,622x1,206ピクセル		6.9インチ
OLEDディスプレイ
2,868x1,320ピクセル
チップA18チップA18チップA18 ProチップA18 Proチップ
カメラ48MP Fusion：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真（24MPと48MP）に対応
最大10倍のデジタルズーム
カメラコントロール		48MP Fusion：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真（24MPと48MP）に対応
最大10倍のデジタルズーム
カメラコントロール		48MP Fusion：24mm
ƒ/1.78絞り値
第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応
最大25倍のデジタルズーム
カメラコントロール		48MP Fusion：24mm
ƒ/1.78絞り値
第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応
最大25倍のデジタルズーム
カメラコントロール
ビデオ撮影4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)
アクションモード(最大2.8K、60fps)		4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)
アクションモード(最大2.8K、60fps)		4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fps、60fps、100fps(Fusion)または120fps(Fusion))
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fps、60fpsまたは120fps(Fusion))
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)		4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fps、60fps、100fps(Fusion)または120fps(Fusion))
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fps、60fpsまたは120fps(Fusion))
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
オーディオ再生AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど		AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど		AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど		AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
ビデオ再生HEVC、H.264、AV1など
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)		HEVC、H.264、AV1など
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)		HEVC、H.264、AV1、ProResなど
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)		HEVC、H.264、AV1、ProResなど
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
充電と拡張性USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)		USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)		USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB3(最大10Gb/s)		USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB3(最大10Gb/s)
電源とバッテリービデオ再生：最大22時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大18時間
オーディオ再生：最大80時間		ビデオ再生：最大27時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大24時間
オーディオ再生：最大100時間		ビデオ再生：最大27時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大22時間
オーディオ再生：最大85時間		ビデオ再生：最大33時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大29時間
オーディオ再生：最大105時間
オペレーティングシステムiOS 18iOS 18iOS 18iOS 18
SIMカードデュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応		デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応		デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応		デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応

iPhone 15とはどう違う？

iPhone 16シリーズでは、iPhone 15シリーズまでは存在しなかった新ボタン｢カメラコントロール｣が追加。素早くカメラアプリを起動できるほか、カメラコントロールを使用してズームなど各種機能を手軽に使用することができる。

また、iPhone 15シリーズではiPhone 15 Pro限定だった「空間ビデオ」や「空間写真」の撮影が、iPhone 16シリーズでは可能に。撮影した映像は3Dとなり、対応するVRデバイスなどで閲覧することができる。

その他、「A18チップ」の搭載により、日本においては2025年からAppleの生成AI機能群「Apple Intelligence」が利用可能となることが見込まれている。

スタンダードモデル同士のiPhone 16とiPhone 15の比較は以下の通りだ。

iPhone 16iPhone 15
カラーブラック、ホワイト、ピンク
ティール、ウルトラマリン		ブラック、ブルー、グリーン
イエロー、ピンク
容量128GB/256GB/512GB128GB/256GB/512GB
重量170g171g
ディスプレイ6.1インチ
HDRディスプレイ
2,556x1,179ピクセル		6.1インチ
OLEDディスプレイ
2,556x1,179ピクセル
チップA18チップA16 Bionicチップ
カメラ48MP Fusion：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真（24MPと48MP）に対応
最大10倍のデジタルズーム
カメラコントロール		48MPメイン：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応
最大10倍のデジタルズーム
ビデオ撮影4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)
アクションモード(最大2.8K、60fps)		4Kビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080p HDビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720p HDビデオ撮影(30fps)
オーディオ再生AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど		AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
ビデオ再生HEVC、H.264、AV1など
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)		HEVC、H.264、ProResなど
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
充電と拡張性USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)		USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)
電源とバッテリービデオ再生：最大22時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大18時間
オーディオ再生：最大80時間		ビデオ再生：最大20時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大16時間
オーディオ再生：最大80時間
オペレーティングシステムiOS 18iOS 18
SIMカードデュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応		デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応

iPhone 16の価格は？

iPhone 16シリーズの価格は、最も安いものが「iPhone 16(128GB)」の124,800円(税込)。ハイエンドの「iPhone 16 Pro Max(1TB)」が249,800円(税込)となる。

容量iPhone 16iPhone 15iPhone 16 ProiPhone 16 Pro Max
128GB124,800円(税込)139,800円(税込)159,800円(税込)-
256GB139,800円(税込)154,800円(税込)174,800円(税込)189,800円(税込)
512GB169,800円(税込)184,800円(税込)204,800円(税込)219,800円(税込)
1TB--234,800円(税込)249,800円(税込)

iPhone 16はどこで購入できる？

iPhone 16シリーズは、Apple公式および、NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンク、楽天モバイルがオンラインショップや店舗で取り扱う。予約開始は2024年9月13日(金)21:00からとなっている。

AppleNTTドコモau(KDDI)ソフトバンク楽天モバイル
Apple公式サイトドコモオンラインショップauホームページソフトバンクオンラインショップ楽天モバイル公式サイト
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