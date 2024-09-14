Appleは9月10日(火)にiPhone 16シリーズの発売を発表した。
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本記事では、最新製品であるiPhone16シリーズとiPhone15シリーズを比較し、価格やスペックを詳しく紹介する。
iPhone 16はいつ発売？
iPhone 16シリーズは、2024年9月13日(金)21:00から予約開始を予定。発売日は9月20日(金)となっている。製品は「iPhone 16」と「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」の4機種だ。
予約受付は、Apple公式サイトの他、各種オンラインショップや店舗などで行われる。
iPhone 16のスペックは？
iPhone 16シリーズは、「iPhone 16」と「iPhone 16 Plus」がスタンダードなモデル、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」がクリエイター向けのモデルとなっている。カメラ機能や映像処理性能、「A18チップ」が実現する生成AI機能(2025年サービス実装見込み)やバッテリー性能などのアップデートが特徴的なシリーズだ。
|iPhone 16
|iPhone 16 Plus
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|カラー
|ブラック、ホワイト、ピンク
ティール、ウルトラマリン
|ブラック、ホワイト、ピンク
ティール、ウルトラマリン
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム
ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム
ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
|容量
|128GB/256GB/512GB
|128GB/256GB/512GB
|128GB/256GB/512GB/1TB
|256GB/512GB/1TB
|重量
|170g
|199g
|199g
|227g
|ディスプレイ
|6.1インチ
HDRディスプレイ
2,556x1,179ピクセル
|6.7インチ
HDRディスプレイ
2,796x1,290ピクセル
|6.3インチ
OLEDディスプレイ
2,622x1,206ピクセル
|6.9インチ
OLEDディスプレイ
2,868x1,320ピクセル
|チップ
|A18チップ
|A18チップ
|A18 Proチップ
|A18 Proチップ
|カメラ
|48MP Fusion：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真（24MPと48MP）に対応
最大10倍のデジタルズーム
カメラコントロール
|48MP Fusion：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真（24MPと48MP）に対応
最大10倍のデジタルズーム
カメラコントロール
|48MP Fusion：24mm
ƒ/1.78絞り値
第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応
最大25倍のデジタルズーム
カメラコントロール
|48MP Fusion：24mm
ƒ/1.78絞り値
第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応
最大25倍のデジタルズーム
カメラコントロール
|ビデオ撮影
|4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)
アクションモード(最大2.8K、60fps)
|4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)
アクションモード(最大2.8K、60fps)
|4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fps、60fps、100fps(Fusion)または120fps(Fusion))
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fps、60fpsまたは120fps(Fusion))
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
|4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fps、60fps、100fps(Fusion)または120fps(Fusion))
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fps、60fpsまたは120fps(Fusion))
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
|オーディオ再生
|AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
|AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
|AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
|AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
|ビデオ再生
|HEVC、H.264、AV1など
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
|HEVC、H.264、AV1など
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
|HEVC、H.264、AV1、ProResなど
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
|HEVC、H.264、AV1、ProResなど
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
|充電と拡張性
|USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)
|USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)
|USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB3(最大10Gb/s)
|USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB3(最大10Gb/s)
|電源とバッテリー
|ビデオ再生：最大22時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大18時間
オーディオ再生：最大80時間
|ビデオ再生：最大27時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大24時間
オーディオ再生：最大100時間
|ビデオ再生：最大27時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大22時間
オーディオ再生：最大85時間
|ビデオ再生：最大33時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大29時間
オーディオ再生：最大105時間
|オペレーティングシステム
|iOS 18
|iOS 18
|iOS 18
|iOS 18
|SIMカード
|デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応
|デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応
|デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応
|デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応
iPhone 15とはどう違う？
iPhone 16シリーズでは、iPhone 15シリーズまでは存在しなかった新ボタン｢カメラコントロール｣が追加。素早くカメラアプリを起動できるほか、カメラコントロールを使用してズームなど各種機能を手軽に使用することができる。
また、iPhone 15シリーズではiPhone 15 Pro限定だった「空間ビデオ」や「空間写真」の撮影が、iPhone 16シリーズでは可能に。撮影した映像は3Dとなり、対応するVRデバイスなどで閲覧することができる。
その他、「A18チップ」の搭載により、日本においては2025年からAppleの生成AI機能群「Apple Intelligence」が利用可能となることが見込まれている。
スタンダードモデル同士のiPhone 16とiPhone 15の比較は以下の通りだ。
|iPhone 16
|iPhone 15
|カラー
|ブラック、ホワイト、ピンク
ティール、ウルトラマリン
|ブラック、ブルー、グリーン
イエロー、ピンク
|容量
|128GB/256GB/512GB
|128GB/256GB/512GB
|重量
|170g
|171g
|ディスプレイ
|6.1インチ
HDRディスプレイ
2,556x1,179ピクセル
|6.1インチ
OLEDディスプレイ
2,556x1,179ピクセル
|チップ
|A18チップ
|A16 Bionicチップ
|カメラ
|48MP Fusion：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真（24MPと48MP）に対応
最大10倍のデジタルズーム
カメラコントロール
|48MPメイン：26mm
ƒ/1.6絞り値
センサーシフト光学式手ぶれ補正
100% Focus Pixels
超高解像度の写真(24MPと48MP)に対応
最大10倍のデジタルズーム
|ビデオ撮影
|4Kドルビービジョン対応ビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080pドルビービジョン対応ビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720pドルビービジョン対応ビデオ撮影(30fps)
シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)
アクションモード(最大2.8K、60fps)
|4Kビデオ撮影
(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080p HDビデオ撮影
(25fps、30fpsまたは60fps)
720p HDビデオ撮影(30fps)
|オーディオ再生
|AAC、APAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
|AAC、MP3、Apple Lossless、FLAC
ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス
ドルビーアトモスなど
|ビデオ再生
|HEVC、H.264、AV1など
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
|HEVC、H.264、ProResなど
HDR(ドルビービジョン、HDR10+/HDR10、HLG)
|充電と拡張性
|USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)
|USB-Cコネクタ
充電、DisplayPort、USB2(最大480Mb/s)
|電源とバッテリー
|ビデオ再生：最大22時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大18時間
オーディオ再生：最大80時間
|ビデオ再生：最大20時間
ビデオ再生(ストリーミング)：最大16時間
オーディオ再生：最大80時間
|オペレーティングシステム
|iOS 18
|iOS 18
|SIMカード
|デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応
|デュアルSIM(nano-SIMとeSIM)
デュアルeSIMに対応
iPhone 16の価格は？
iPhone 16シリーズの価格は、最も安いものが「iPhone 16(128GB)」の124,800円(税込)。ハイエンドの「iPhone 16 Pro Max(1TB)」が249,800円(税込)となる。
|容量
|iPhone 16
|iPhone 15
|iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro Max
|128GB
|124,800円(税込)
|139,800円(税込)
|159,800円(税込)
|-
|256GB
|139,800円(税込)
|154,800円(税込)
|174,800円(税込)
|189,800円(税込)
|512GB
|169,800円(税込)
|184,800円(税込)
|204,800円(税込)
|219,800円(税込)
|1TB
|-
|-
|234,800円(税込)
|249,800円(税込)
iPhone 16はどこで購入できる？
iPhone 16シリーズは、Apple公式および、NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンク、楽天モバイルがオンラインショップや店舗で取り扱う。予約開始は2024年9月13日(金)21:00からとなっている。
|Apple
|NTTドコモ
|au(KDDI)
|ソフトバンク
|楽天モバイル
|Apple公式サイト
|ドコモオンラインショップ
|auホームページ
|ソフトバンクオンラインショップ
|楽天モバイル公式サイト
|-
|ahamo
|-
|-
|楽天モバイル公式 楽天市場店