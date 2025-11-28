スポーツ配信サービス『DAZN(ダゾーン)』が、「DAZNスタンダード月間プラン2ヶ月間が55%オフキャンペーン」を実施している。

本記事では、『DAZN』の割引キャンペーンの詳細や加入手順を紹介する。

【11/30まで】DAZNの割引キャンペーン詳細は？

明治安田J1・J2・J3リーグやラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエAといったサッカーコンテンツ、F1などのモータースポーツ、格闘技、バスケットボールなどの多種多様なスポーツを中継する『DAZN』が、2025年11月30日(日)23:59までの加入で通常プラン「DAZNスタンダード」の月額が2カ月間限定で55％オフの1,890円(税込)となるキャンペーンを実施。月額プランの通常料金は4,200円(税込)のため、合計で4,620円もお得になる。

なお、利用規約に従って解約手続きを行わない限り、契約は自動更新。3カ月目からは通常料金4,200円が適用されるが、契約期間は最短1カ月間となっている。このプランは30日前までの解約通知をもって解約できるが、解約通知後も契約期間の最終日までは視聴することが可能だ。

DAZNの料金比較

※DAZN STANDARD(年間プラン)は「月々払い」「一括払い」ともに年間契約のみ。

年末年始はDAZNで何が見られる？

『DAZN』の55％オフキャンペーンを利用した場合、主に2025年12月から2026年1月にかけてお得に視聴することが可能だ。この期間、Jリーグ終盤戦やJ1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、さらには2027年FIBAバスケットボールワールドカップ(W杯)に向けたアジア予選に臨む日本代表戦などをライブ配信。もちろんアーカイブ配信も楽しむことができるため、「やべっちスタジアム×J ZONE Powered by WINNER」や「内田篤人のFOOTBALL TIME」、「Wednesday F1 Time」、「週刊！フユプロ ～冬のプロ野球徹底ガイド～」など多彩なDAZNオリジナル番組の最新話だけでなく、過去配信回を“イッキ見”することもできる。

DAZNの加入方法は？

「DAZNスタンダード」のお得なキャンペーンに加入するためには、まずはキャンペーンページにアクセス。「オファーを受ける」から、案内に従って簡単に登録することができる。