Amazon(アマゾン)では、2021年のホリデーシーズンに向けて様々な特集ページやキャンペーンを実施している。

本記事では、Amazonのおすすめクリスマスプレゼントを一挙紹介する。

目次

Amazonおすすめクリスマスギフト2021

Amazonは「クリスマスギフト2021」特集ページを開設している。 ギフトを贈る相手の年齢や興味のあるカテゴリーによって、贈り物のアイデアを提案。

お子様へのプレゼントをはじめ、ゲーム・家電・カメラ・PC、ファッションなど幅広いカテゴリーから、大切な人へのプレゼントや自分へのご褒美向けの商品を多数用意している。

■おもちゃ

仮面ライダーリバイス変身ベルトなど、お子様に人気のおもちゃを多数取り扱い中。

【Amazonで購入】仮面ライダーリバイス 変身ベルト DXリバイスドライバーをチェック

【Amazonで購入】すみっコぐらし もっと遊んで学べちゃう! すみっコパッドをチェック

【Amazonで購入】アンパンマン にほんご えいご 二語文も!あそぼう!しゃべろう! ことばずかんPremiumをチェック

■TVゲーム

Amazon限定のNintendo Switchホリデーギフトセットや、Oculus Quest 2のVRヘッドセットなどを発売中。

【Amazon.co.jp限定】ニンテンドースイッチ ホリデーギフトセットをチェック

【Amazonで購入】Oculus Quest 2—完全ワイヤレスのオールインワンVRヘッドセットをチェック

【Amazonで購入】ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド -Switchをチェック

【Amazonで購入】FIFA 22をチェック

■家電・カメラ・PC・AV機器

毎年クリスマスギフトの人気商品であるApple製品や、美容家電、キッチン家電などを多数取り扱い中。

彼氏・彼女やご友人へのプレゼントに最適!詳しくはギフト特集ページをチェック。

【Amazonで購入】RockJam 561 電子キーボード 61鍵 初心者セットをチェック

【Amazonで購入】Apple AirPods(第2世代)をチェック

【Amazonで購入】Apple Watch Series 3(GPSモデル)をチェック

【Amazonで購入】Bose QuietComfort Earbuds 完全ワイヤレスイヤホンをチェック

■年齢別のギフト提案

■Amazonギフト券

現在、Amazonギフト券残高にチャージすると最大2.5%ポイントがプレゼントされるキャンペーンも実施している。

ギフト券はすぐに使えるチャージタイプ、Eメールタイプなども用意しているのでぜひチェックしてみてほしい。

Amazonプライム会員で配送料をお得に

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。

▶今すぐAmazonプライム会員に登録

4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。

お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

トップに戻る