4年の出場停止処分を受けたチェルシーFWが異議申し立て。スポーツ仲裁裁判所に上訴へ

チェルシーのFWミハイロ・ムドリクは、イングランドサッカー協会が科した4年間の薬物使用による出場停止処分に対し、スポーツ仲裁裁判所に上訴した。

ウクライナ代表のムドリクは、2024年12月に「定期的な尿検査で異常が見つかった」ため暫定的な出場停止処分を受け、約18か月間戦列を離れている。スポーツにおける最高法務機関であるスポーツ仲裁裁判所の広報担当者によると、ムドリクは2025年6月に告発され、その後、イングランドサッカー協会（FA）から最長となる4年間の出場停止処分を受けた。

チェルシーはFAの調査開始直後に独自の調査を開始し、当時23歳だったムドリクは「禁止薬物を故意に使用したことは一度もない」と主張していると述べた。

当初の出場停止処分から16か月が経過した現在も、ムドリクは無実を主張している。彼はチェルシーのコブハム練習場を離れ、専属トレーナーとトレーニングを続け、体調を維持している。チェルシーは、この件に関する手続きが最後まで進むのを待つ構えだ。

現在、スイスのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴が申し立てられており、選手に近い関係者は、早ければ来シーズンにも復帰できる可能性があると期待している。