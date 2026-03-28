プロ野球は2026シーズンの公式戦が3月29日(日)に開催。セントラル・リーグでは広島東洋カープと中日ドラゴンズが対戦する。

本記事では、広島vs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープ対中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の広島東洋カープvs中日ドラゴンズは、3月29日(日)にマツダスタジアムで開催される。

プレイボール時間は13:30を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 3/29(日) 13:30 広島東洋カープvs中日ドラゴンズ

広島東洋カープ対中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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