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Kyoya Saito

カナダ代表がバイエルンDFデイヴィスらW杯メンバーを発表

ワールドカップ
カナダ
カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

【欧州・海外サッカー ニュース】カナダ代表がワールドカップのメンバー発表。

カナダ代表がワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。

ワールドカップではボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと同じグループBに入った開催国のカナダ。ジェシー・マーシュ監督はバイエルンのアルフォンソ・デイヴィスやユヴェントスのジョナサン・デイヴィッドら主力選手を順当に選出した。

メンバーは以下の通り。

GK

マクシム・クレポー(オーランド・シティ)

ワールドカップ
カナダ crest
カナダ
CAN
ボスニア・ヘルツェゴビナ crest
ボスニア・ヘルツェゴビナ
BIH

オーウェン・グッドマン(バーンズリー)

デイン・セント・クレア(インテル・マイアミ)

DF

モイーズ・ボンビト(ニース)

デレク・コーネリアス(マルセイユ)

アルフォンソ・デイヴィス(バイエルン)

リュック・デ・フーゲロールズ(フラム)

アリスター・ジョンストン(セルティック)

アルフィー・ジョーンズ(ミドルスブラ)

リッチー・ラリア(トロントFC)

ニコ・シガー(ハイドゥク・スプリト)

ジョエル・ウォーターマン(シカゴ・ファイアー)

MF

アリ・アーメド(ノリッジ)

テイジョン・ブキャナン(ビジャレアル)

マシュー・ショワニエール(ロサンゼルスFC)

ステファン・エウスタキオ(ポルト)

マルセロ・フローレス(UANLティグレス)

イスマエル・コネ(サッスオーロ)

リアム・ミラー(ハル・シティ)

ジョナサン・オソリオ(トロントFC)

ネイサン・サリバ(アンデルレヒト)

ジェイコブ・シャッフェルバーグ(ロサンゼルスFC)

FW

ジョナサン・デイヴィッド(ユヴェントス)

プロミス・デイヴィッド(ユニオンSG)

サイル・ラリン(マジョルカ)

タニ・オルワセイ(ビジャレアル)

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