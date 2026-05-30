カナダ代表がバイエルンDFデイヴィスらW杯メンバーを発表

カナダ代表がワールドカップに臨むメンバー26名を発表した。
ワールドカップではボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと同じグループBに入った開催国のカナダ。ジェシー・マーシュ監督はバイエルンのアルフォンソ・デイヴィスやユヴェントスのジョナサン・デイヴィッドら主力選手を順当に選出した。
メンバーは以下の通り。
GK
マクシム・クレポー(オーランド・シティ)
オーウェン・グッドマン(バーンズリー)
デイン・セント・クレア(インテル・マイアミ)
DF
モイーズ・ボンビト(ニース)
デレク・コーネリアス(マルセイユ)
アルフォンソ・デイヴィス(バイエルン)
リュック・デ・フーゲロールズ(フラム)
アリスター・ジョンストン(セルティック)
アルフィー・ジョーンズ(ミドルスブラ)
リッチー・ラリア(トロントFC)
ニコ・シガー(ハイドゥク・スプリト)
ジョエル・ウォーターマン(シカゴ・ファイアー)
MF
アリ・アーメド(ノリッジ)
テイジョン・ブキャナン(ビジャレアル)
マシュー・ショワニエール(ロサンゼルスFC)
ステファン・エウスタキオ(ポルト)
マルセロ・フローレス(UANLティグレス)
イスマエル・コネ(サッスオーロ)
リアム・ミラー(ハル・シティ)
ジョナサン・オソリオ(トロントFC)
ネイサン・サリバ(アンデルレヒト)
ジェイコブ・シャッフェルバーグ(ロサンゼルスFC)
FW
ジョナサン・デイヴィッド(ユヴェントス)
プロミス・デイヴィッド(ユニオンSG)
サイル・ラリン(マジョルカ)
タニ・オルワセイ(ビジャレアル)