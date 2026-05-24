2026年のプロ野球交流戦が、5月26日(火)～6月14日(日)に行われる。

本記事では、プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球交流戦2026の開催スケジュール

2026年の交流戦は5月26日(火)にスタート。連日試合が行われるが、6月1日(月)・8日(月)は予備日として設定。最終戦は6月14日(日)に開催予定となっている。

開催期間：5月26日(火)～6月14日(日)

予備日：6月1日(月)・8日(月)

プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信予定

交流戦は、セ・パリーグ戦同様に様々なプラットフォームで中継が行われる。中でもネット『DAZN』は広島を除く11球団の主催試合をすべてライブ配信する。一方で衛星放送『スカパー！プロ野球セット』では12球団の交流戦全試合を生中継するが、月額料金は4,483円(税込)。一方の『DAZN』は「DAZN BASEBALL」が月々2,300円(税込 ※年間プランの月々払いのみ)、「DMM×DAZNホーダイ」が月額3,480円(税込)となっている。

その他、パ6球団主催試合は『パ・リーグTV』や『ベースボールLIVE』、『RakutenTV パ・リーグSpecial』が全試合配信。また、広島・中日・DeNA主催試合などは『J SPORTSオンデマンド』でも視聴可能で、『Amazonプライムビデオ(5日間無料体験あり)』経由でも加入することができる。

その他にも複数のプラットフォームでネット配信が行われるほか、一部の試合は各地のローカル局を中心に地上波テレビ放送も実施される予定だ。各球団の主催試合を中継するテレビ放送・ネット配信局は以下の通り。

※その他、各ローカル局で一部試合を中継見込み。

※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。

※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

プロ野球交流戦2026のおすすめ視聴方法

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「DAZN BASEBALL」は月々2,300円（年間27,600円）。公式戦はもちろん、交流戦、クライマックスシリーズをライブ＆見逃し配信している。（※広島東洋カープ主催試合は配信なし）

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