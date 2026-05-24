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Tsutomu Maeda

プロ野球セ・パ交流戦2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

2026年プロ野球・日本生命セ・パ交流戦のテレビ放送・ネット配信予定は？中継スケジュールや視聴方法を紹介。

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2026年のプロ野球交流戦が、5月26日(火)～6月14日(日)に行われる。

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本記事では、プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球交流戦2026の開催スケジュール

2026年の交流戦は5月26日(火)にスタート。連日試合が行われるが、6月1日(月)・8日(月)は予備日として設定。最終戦は6月14日(日)に開催予定となっている。

  • 開催期間：5月26日(火)～6月14日(日)
  • 予備日：6月1日(月)・8日(月)

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プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信予定

交流戦は、セ・パリーグ戦同様に様々なプラットフォームで中継が行われる。中でもネット『DAZN』は広島を除く11球団の主催試合をすべてライブ配信する。一方で衛星放送『スカパー！プロ野球セット』では12球団の交流戦全試合を生中継するが、月額料金は4,483円(税込)。一方の『DAZN』は「DAZN BASEBALL」が月々2,300円(税込 ※年間プランの月々払いのみ)、「DMM×DAZNホーダイ」が月額3,480円(税込)となっている。

その他、パ6球団主催試合は『パ・リーグTV』や『ベースボールLIVE』、『RakutenTV パ・リーグSpecial』が全試合配信。また、広島・中日・DeNA主催試合などは『J SPORTSオンデマンド』でも視聴可能で、『Amazonプライムビデオ(5日間無料体験あり)』経由でも加入することができる。

その他にも複数のプラットフォームでネット配信が行われるほか、一部の試合は各地のローカル局を中心に地上波テレビ放送も実施される予定だ。各球団の主催試合を中継するテレビ放送・ネット配信局は以下の通り。

球団テレビ放送ネット配信
阪神タイガーススカパー！プロ野球セット
スカイA
GAORA 		DAZN
・虎テレ 
横浜DeNAベイスターズTBSチャンネル2
スカパー！プロ野球セット 		DAZN
U-NEXT
・ニコニコ生放送
FOD
・球団公式YouTube
・easy sports 
読売ジャイアンツ日テレジータス
スカパー！プロ野球セット 		・GIANTS TV
DAZN
・スカパー！番組配信 
広島東洋カープJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット
・日テレジータス 		J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
・GIANTS TV
・スカパー！番組配信 
中日ドラゴンズJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット
・TBSチャンネル2 		・球団公式YouTube
・スポーツナビ
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
・イージースポーツ
DAZN 
東京ヤクルトスワローズフジテレビONE
スカパー！プロ野球セット
・TBSチャンネル2 		FOD
フジテレビONEsmart
DAZN
・イージースポーツ 
福岡ソフトバンクホークス・スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット 		・ホークスTV
スカパー！プロ野球セット
DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE 
北海道日本ハムファイターズGAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット 		・ファイターズMIRU
パ・リーグTV
DAZN 
オリックス・バファローズJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット 		J SPORTSオンデマンド
DAZN
パ・リーグTV
・楽天TV
・ベースボールLIVE
・BsTV(公式YouTube) 
東北楽天ゴールデンイーグルスJ SPORTS
スカパー！プロ野球セット 		J SPORTSオンデマンド
DAZN
・Rakuten TV(パ・リーグSpecial)
・ベースボールLIVE
パ・リーグTV 
千葉ロッテマリーンズ・日テレNEWS24
TBSチャンネル2 		DAZN
・ベースボールLIVE
・Rakuten パ・リーグSpecial
パ・リーグTV
・ニコニコ生放送
FOD
・BsTV(公式YouTube) 
埼玉西武ライオンズフジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット 		フジテレビTWOsmart
パ・リーグTV
DAZN
・ベースボールLIVE
・パ・リーグSpecial
試合単位での中継・BS10（交流戦各日程1試合・計18カード）

※その他、各ローカル局で一部試合を中継見込み。
※記載のテレビ放送・ネット配信局が各球団の全試合を配信するわけではございません。最新の中継対象試合は各プラットフォーム公式サイトをご確認ください。
※試合によってテレビ放送・ネット配信局は異なります。

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プロ野球交流戦2026のおすすめ視聴方法

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