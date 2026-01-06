ブライトン三笘、マンチェスター・C戦で2試合連続先発へ…指揮官が示唆

ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、三笘薫がマンチェスター・シティ戦でも先発出場する可能性を示した。

ブライトンで4シーズン目を迎えた三笘は今シーズン、開幕から左ウイングの主力としてプレーするも、昨年9月末のチェルシー戦で負傷。その後、2カ月半にわたって離脱した同選手は、12月のリヴァプール戦で復帰し、3日の2-0で勝利したバーンリー戦では約3カ月ぶりとなる先発出場を果たした。

得点にこそ絡めなかったものの、三笘は精力的なパフォーマンスを70分間にわたって披露し、現地メディアからも高評価を受けていた。

7日に控える強豪マンチェスター・C戦を前にしたプレスカンファレンスでヒュルツェラー監督は、三笘が再び先発する可能性について問われ「バーンリー戦で我々は彼を上手く管理した。長期離脱の後、あれが彼にとっての最初の先発出場だった。しかし、彼はその前の試合でもプレー時間を確保していた。だから、彼がこの試合でも先発できると我々はかなり自信を持っている」と回答した。

また、ヒュルツェラー監督は4日に40歳になったジェームズ・ミルナーについてもコメントしており「トレーニングセッションそのものというよりも、トレーニングに向けた準備やその後の回復の仕方、栄養面や飲食、そして普段の振る舞い、このような点で彼は素晴らしいと思う。これらが彼が長く高いレベルでやり続けられる理由の大部分だ。彼は行動面やプロ意識の面でロールモデルだ」と賛辞を送った。