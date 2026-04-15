ノイアー、逆転へ意気込むレアル・マドリーを警戒「調子が良ければどんなチームにも勝てるチーム」

バイエルンのGKマヌエル・ノイアーは、レアル・マドリーを警戒した。スペイン『アス』が伝えている。

チャンピオンズリーグ準々決勝で、レアル・マドリー相手に敵地での第1戦で2-1と先勝したバイエルン。15日にはホームでの第2戦を控えるが、ノイアーは「相手はレアル・マドリーだから、非常に厳しい戦いになる」と予想する。

「第2戦をホームで戦えるのは幸運だし、ファンの皆さんの応援を頼りにしている。モチベーションも高く、準備も万端だ。良い状況ではあるが、レアル・マドリーが過去にどのように勝利を収めてきたかを見てきたので、油断は禁物だ」

「調子が良ければどんなチームにも勝てるチームだ。しかし、私たちも同じだ。実際、私たちはベルナベウで彼らに勝利した。アリアンツ・アレーナでプレーできるのは大きなアドバンテージだ」

レアル・マドリーにとっては、残る現実的なタイトルはチャンピオンズリーグのみ。相手のモチベーションは高いが、ノイアーは「その状況は認識しているし、非常に大きな問題。しかし、彼らの状況にこだわるのではなく、自分たちのことに集中したい」と話した。

タイトル獲得へ進むバイエルンについては「チームとして機能すること、グループとして全力を尽くすことが重要。もちろん、再び優勝できれば素晴らしいが、何事も時間がかかるものだし、私たちはそのために努力している。コンパニと共に前進しており、それはチームのエネルギーとモチベーションに反映されている」と話した。