キミッヒ、2年前のヴィニシウスとの“因縁”に「大げさに騒がれすぎている」

バイエルンのヨズア・キミッヒがヴィニシウスとの問題について言及した。ドイツ『シュポルト・ビルト』などが伝えている。

7日にチャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグでレアル・マドリーと対戦するバイエルン。キミッヒは「僕にとってレアル・マドリーとバイエルン・ミュンヘンは世界で最も大きな2つのクラブ。だからいつもとても特別な試合だ」と話し、こう続けた。

「一般的に言って、僕たちはどの試合でも自分たちのプレースタイルを押し通したい。レアル・マドリーはプレースタイルが独特だ。彼らはどんな状況からでも危険を生み出せる。僕たちの強みをピッチに持ち込むことが重要だ。もちろん、レアル・マドリーのスタイルにも適応するよ」

2023-24シーズンには準決勝で対戦し、レアル・マドリーが勝ち抜けた。当時、ヴィニシウスがスローインの前にわざとボールを落として時間を稼ごうとした場面で、キミッヒが不満を抱くシーンがあったが、これについて問われるとこう話した。

「大げさに騒がれすぎている。もちろん、レアル・マドリーは試合運びの巧みさでも知られている。時間はマドリーの味方だった。だから、どのチームも時間を稼ぐための独自の戦略を持っているものだよ」