年俸は半分まで減額、全体の3割に出場できないと契約解除？バルセロナが29歳DFに最終オファー提示か

バルセロナは、デンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンに新契約オファーを送ったようだ。

2022年夏にバルセロナへと加入したクリステンセン。しかし近年は度重なるケガに悩まされており、直近2シーズンの公式戦106試合中わずか23試合（全体の21.7％）しか出場できていない。そうした中で契約は今季限りとなっているため、その去就に注目が集まっている。

そしてスペイン『マルカ』によると、バルセロナ側はクリステンセンに2年間の契約延長オファーを提出した模様。ケガに悩まされたことで他クラブと契約を結ぶのが難しいことを考慮し、また模範的な行動を示してきたことなどを評価して、新契約を提示したようだ。

しかし、この契約には出場に応じた条件が設定。基本給は現在の半分まで減額し、試合出場数に応じてボーナスを支払うとのこと。出場数が全体の30～40％、40～50％、50％以上と段階的にボーナスが設定されているようだ。仮に出場数が半分を超えた場合、現年俸から50％増額された給与を受け取ることになるという。

その一方で、試合出場数が一定に満たない場合はペナルティが課されることに。新契約最初のシーズンで出場数が全体の30％に達しなかった場合、クラブは違約金を支払うことで契約を解除できるようだ。この違約金は、基本給より遥かに低い金額に設定されていると伝えられている。

『マルカ』は、バルセロナがクリステンセン代理人と長らく交渉を続けてきたが未だ合意していないとしつつ、今回提示したのが最終オファーだと指摘。クラブ側は29歳DFからの返答を期待しているが、ない場合には別の選択肢を検討するようだ。今後の動向に注目が集まっている。