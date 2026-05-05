グリーズマン、CLアーセナル戦へリラックス「以前は試合を50回もイメージしていたけど…」

アトレティコ・マドリーのFWアントワーヌ・グリーズマンがアーセナル戦へ興奮していると語った。『アス』が伝えている。

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦ではアーセナルと1-1のドローに終わったアトレティコ。グリーズマンは第2戦に向けて「ずっとそのことを考えている。明日が本当に楽しみだ。素晴らしい試合になるだろう。願わくば、前半と同じような声援、高いレベルのプレー、そして後半の展開を期待している」と述べた。

「明日の試合をイメージして、自分が何をすべきかを把握している。以前にも言ったように、残り試合が1試合か2試合かといった試合そのものにはあまりこだわらず、精神的に準備を整え、試合への意欲を高めることに集中している」

グリーズマンは決勝ゴールをイメージしていなかったと語ったが、試合についてはリラックスしていることを明かした。

「得点するかどうかは関係ない。ゴールを決めることよりも、勝ち進むか試合に勝つことの方が大事だ。今は試合に臨むにあたって、以前よりも落ち着いてリラックスしている。以前はすごくストレスを感じていた。以前は試合を50回もイメージしていたけれど、今は落ち着いてリラックスしていて、何が起こるか分かっているので、勝利に集中できる」