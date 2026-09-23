サッカー女子アジア競技大会 準々決勝はいつ？フィリピン戦の日程・放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準々決勝でフィリピン代表と対戦する。

サッカー女子アジア競技大会 準々決勝の日程、放送・配信予定について紹介する。

サッカー女子アジア競技大会 準々決勝はいつ？フィリピン戦の日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準々決勝でフィリピン代表と対戦する。

試合は2026年9月25日(金)19:30にキックオフ予定。会場は静岡県袋井市の小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子サッカー 準々決勝 対戦カード 日本 vs フィリピン 日程 2026年9月25日(金) キックオフ 19:30 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県袋井市)

サッカー女子アジア競技大会準々決勝の放送・配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー準々決勝、日本代表(なでしこジャパン)vsフィリピン代表は、U-NEXTでライブ配信および見逃し配信が予定されている。

地上波ではTBS系列での放送が予定されているものの、現時点では生中継か録画放送かは明らかになっていない。また、TVerが配信対象となるかについても発表されていない。

試合開始からリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTのライブ配信を確認しておきたい。

放送・配信サービス 中継・配信予定 U-NEXT ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 放送予定(生中継・録画放送は未確定) TVer 未発表

サッカー女子アジア競技大会準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。