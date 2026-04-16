【ハイライト動画】アーセナルvsスポルティングCP｜チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝でアーセナルとスポルティングCPが対戦した。
16日に行われた第2戦のハイライト動画を紹介する。
アーセナルvsスポルティングCP｜ハイライト動画
フルマッチ見逃し配信はWOWOWオンデマンドで視聴可能！
準々決勝の第1戦・第2戦を含む以降のチャンピオンズリーグ全試合は、BS衛星放送『WOWOW』とネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。その他、準々決勝はネット『Leminoプレミアム』でも2試合が試合日の24時以降から録画配信される。
そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。
CL準々決勝の中継情報
|地上波放送
|衛星放送
|ネット配信
|なし
BS：WOWOW
CS：なし
・Leminoプレミアム(ディレイのみ)
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。
『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。
■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■放送経由(テレビ)の登録方法
BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。
支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。
※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。