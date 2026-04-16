【ハイライト動画】アーセナルvsスポルティングCP｜チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝でアーセナルとスポルティングCPが対戦した。

16日に行われた第2戦のハイライト動画を紹介する。

アーセナルvsスポルティングCP｜ハイライト動画

フルマッチ見逃し配信はWOWOWオンデマンドで視聴可能！

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

CL準々決勝の中継情報

地上波放送 衛星放送 ネット配信 なし BS：WOWOW CS：なし ・WOWOWオンデマンド ・Leminoプレミアム(ディレイのみ)

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

CLを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。