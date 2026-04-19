天王山落としたアーセナル。それでもアルテタは残り5試合へ「必ずできると確信している」

アーセナルのミケル・アルテタ監督はマンチェスター・シティ戦を振り返った。『スカイスポーツ』が伝えている。

アーセナルは19日、2位マンチェスター・シティとの直接対決を迎えた。先制を許し一時同点に追いつくも、1-2と敗れてついに勝ち点差は「3」に縮まった。アルテタ監督は「両チームに違いはなかったと思う」としつつ、こう続けた。

「チャンスを活かさずに、相手に個々の能力が備わっている場合、それがリスクとなる。なぜなら、試合に負けてしまうからだ。ボールがゴールに入るかどうかは運の要素もある。2点目のゴールは、ボールがディフレクションしてハーランドの足元に転がった。冷静で正確、そして容赦ないプレーをするための個人の資質も必要だ。そこにいなければならない」

それでも、指揮官は残り5試合に向けて「全力で戦う」と意気込んだ。

「私たちは一試合ずつ戦っていく。数日前のチャンピオンズリーグ、スポルティング戦では非常に良いプレーができた。私たちは本当にたくさんの試合をこなしています。ひたすら試合を続けているのは私たちだけだ。しかし、良い点は、相手のレベルを把握し、それに対応できるだけでなく、さらに上を目指せるということだ」

「私たちは必ずできると確信している。今日、私たちはチームにそれができることを証明した。まだ私たちの手に委ねられており、優勝は私たちの手の中にある」