16歳ダウマンをアーセナル指揮官が絶賛「素晴らしい瞬間。これほどの才能があれば…」

アーセナルのミケル・アルテタ監督がマックス・ダウマンを称賛した。『スカイスポーツ』が伝えている。

アーセナルは14日、プレミアリーグ第30節でエヴァートンと対戦。スコアレスのまま終盤を迎えると、途中出場のダウマンのクロスをきっかけにヴィクトル・ギェケレシュが押し込む。さらに終盤、カウンターからダウマンが独走し、無人のゴールへ流し込んだ。ダウマンの活躍によって、2-0と勝利している。

アルテタ監督はダウマンについて「素晴らしい瞬間だった。特にゴールの流れが素晴らしく、これから起こることを心から楽しむための10～15秒があったからね！」と話した。

「魔法のようだった。ベンチにいる選手たちも全員、観客と一緒に飛び跳ねていた。本当に素晴らしい一日だった」

「彼がゴールを決めただけでなく、試合の流れを変えたんだ。彼がボールを持つたびに何かが起こり、我々の攻撃はより脅威的なものになる。あの年齢で、あの状況下、勝利へのプレッシャーや期待の中でそれを成し遂げるなんて、普通のことじゃない」

「彼にとってはごく自然なことで、プレッシャーを感じていない。彼は前に出て、ボールを奪い、ボールをキープする。彼にとっては自然なこと、それが何より素晴らしい。だから、彼が自分の感覚のままにプレーできるようにしてあげればいいんだ。これほどの才能があれば、きっと良いことが起こるはずだ」

さらに、指揮官は「我々がやっているのは、思い出と瞬間を作り出すことだ。何年経っても、今日スタジアムにいた人々は『あのシーズン最大の山場で、16歳の少年がゴールを決めたあの日、私はエミレーツにいた』と語るだろう」と続けた。