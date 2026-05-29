王者アルゼンチン代表、主な選外は？レアル・マドリー期待の18歳やチェルシー21歳FWが外れる…

アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ2026の招集メンバーを発表した。

前回のカタール大会で優勝を達成し、アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国共催となる今大会に王者として挑むアルゼンチン。南米予選も首位で突破、FIFAランキングも3位につける優勝候補筆頭のチームだが、11日にはAFA（アルゼンチンサッカー協会）がワールドカップの予備登録メンバー55名を発表していた。

そして28日、AFAはワールドカップの登録メンバー26名を発表。今回が6大会目となる38歳リオネル・メッシに加え、38歳DFニコラス・オタメンディ、守護神エミリアーノ・マルティネス、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マクアリスター、フリアン・アルバレスといった主力組は順当に名を連ねている。

一方で、昨年初招集で期待を集めていた18歳MFフランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）、8キャップを誇る21歳FWアレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）、ベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニらが落選している。

グループJに入ったアルゼンチンは、16日の初戦でアルジェリアと対戦。その後22日にオーストリア、27日にヨルダンと対戦する。

■アルゼンチン代表：ワールドカップ招集メンバーリスト

▽GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ヴィラ)

ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)

フアン・ムッソ(アトレティコ・マドリー)

▽DF

ゴンサロ・モンティエル(リーベル・プレート)

ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド)

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)

ファクンド・メディナ(マルセイユ)

▽MF

ジオバニ・ロ・チェルソ(レアル・ベティス)

レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニオルス)

ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)

エセキエル・パラシオス(レヴァークーゼン)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー)

アレクシス・マック・アリスター(リヴァプール)

バレンティン・バルコ(ストラスブール)

▽FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)

ニコラス・ゴンサレス(アトレティコ・マドリー)

ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリー)

ラウタロ・マルティネス(インテル)

ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)

フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリー)

ティアゴ・アルマダ(アトレティコ・マドリー)

ニコ・パス(コモ)