王者アルゼンチン代表、主な選外は？レアル・マドリー期待の18歳やチェルシー21歳FWが外れる…

アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ2026の招集メンバーを発表した。
前回のカタール大会で優勝を達成し、アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国共催となる今大会に王者として挑むアルゼンチン。南米予選も首位で突破、FIFAランキングも3位につける優勝候補筆頭のチームだが、11日にはAFA（アルゼンチンサッカー協会）がワールドカップの予備登録メンバー55名を発表していた。
そして28日、AFAはワールドカップの登録メンバー26名を発表。今回が6大会目となる38歳リオネル・メッシに加え、38歳DFニコラス・オタメンディ、守護神エミリアーノ・マルティネス、エンソ・フェルナンデス、アレクシス・マクアリスター、フリアン・アルバレスといった主力組は順当に名を連ねている。
一方で、昨年初招集で期待を集めていた18歳MFフランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリー）、8キャップを誇る21歳FWアレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）、ベンフィカFWジャンルカ・プレスティアーニらが落選している。
グループJに入ったアルゼンチンは、16日の初戦でアルジェリアと対戦。その後22日にオーストリア、27日にヨルダンと対戦する。
■アルゼンチン代表：ワールドカップ招集メンバーリスト
▽GK
エミリアーノ・マルティネス(アストン・ヴィラ)
ヘロニモ・ルジ(マルセイユ)
フアン・ムッソ(アトレティコ・マドリー)
▽DF
ゴンサロ・モンティエル(リーベル・プレート)
ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー)
リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド)
ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ)
レオナルド・バレルディ(マルセイユ)
クリスティアン・ロメロ(トッテナム)
ニコラス・タグリアフィコ(リヨン)
ファクンド・メディナ(マルセイユ)
▽MF
ジオバニ・ロ・チェルソ(レアル・ベティス)
レアンドロ・パレデス(ボカ・ジュニオルス)
ロドリゴ・デ・パウル(インテル・マイアミ)
エセキエル・パラシオス(レヴァークーゼン)
エンソ・フェルナンデス(チェルシー)
アレクシス・マック・アリスター(リヴァプール)
バレンティン・バルコ(ストラスブール)
▽FW
リオネル・メッシ(インテル・マイアミ)
ニコラス・ゴンサレス(アトレティコ・マドリー)
ジュリアーノ・シメオネ(アトレティコ・マドリー)
ラウタロ・マルティネス(インテル)
ホセ・マヌエル・ロペス(パルメイラス)
フリアン・アルバレス(アトレティコ・マドリー)
ティアゴ・アルマダ(アトレティコ・マドリー)
ニコ・パス(コモ)