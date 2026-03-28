日本代表勝利で語ったそれぞれの手応えと課題…田中碧「最後にボックス内に入るクオリティ」

日本代表のFW伊東純也らがスコットランド戦後に『U-NEXT』のフラッシュインタビューに応じた。

日本代表は28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦。前半からGK鈴木彩艶が好セーブでチームを引き締めると、84分に伊東純也が待望のゴールをもたらす。この得点が決勝点となり、日本代表が1-0と勝利している。

決勝点を挙げた伊東は「スコットランドは簡単なチームじゃないですし、難しい試合でしたけど、勝てたのは本当に良かったと思います」と評価した。

また、途中出場の三笘薫も「後半はオープンになってチャンスをたくさん作ったので、2-0、3-0に持っていければ良かったですけど、勝てたので良かった」と総括。自身のポジションについてはこうも語った。

「監督から求められたシャドーはある程度できたと思います。ためを作ることは言われていたのでできたし、入れ替わりながらオプションは出せたかなと思います」

先発出場した田中碧は「まずは勝てたことが一番。チャンスを作れて決めきれなかったですけど、最後は点を取って勝てたのは大きかったと思います」と振り返った。

個人のパフォーマンスについては「前半はボールを差しきれなかったが、後半は入るようになった。ただ、その入った後にシュートで終えるのか一回押し込むのか、そのクオリティは上げないといけない。個人的には最後のボックス内に入るクオリティでもっと貢献しないといけないと思います」と反省も口にした。