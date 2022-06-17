【2022年6月】Amazonタイムセール祭り、次回はいつ？攻略法・ポイントアップ・注目＆お買い得商品まとめ
Amazon(アマゾン)は6月18日9時より63時間限定で、タイムセール祭りを実施する。
▶【6/18スタート】Amazonタイムセール祭り会場はこちら
本記事ではAmazonタイムセール祭りのお買い得商品、お得なポイントアップキャンペーンについて詳しく紹介する。
最大10%還元！ポイントアップキャンペーンの参加方法
Amazonタイムセール祭りでは、最大10が還元されるポイントアップキャンペーンを実施する。
参加条件は以下の通り。
- キャンペーンにエントリーする
- 合計10,000円(税込)以上のお買い物をする
- 以下3つの条件にて最大10%ポイント還元
・プライム会員なら+2%（プライム30日間の無料体験はこちら）
・Amazonショッピングアプリでのお買い物なら+0.5%
・Amazon Mastercardでのお買い物なら最大3%(通常還元率を含む)
・「スポーツ・アウトドア用品」カテゴリーのご購入では4.5%の追加ポイント
（ウェア・シューズ・バッグ等ファッションアイテムを除く）
■Amazonチャージでポイントを効率よく貯めよう
現金で5,000円以上使用するなら、Amazonチャージを利用しよう。
コンビニ・ATM・ネットバンキング払いで￥5,000以上チャージするたびに、チャージ額に応じて通常会員は最大2.0%ポイント、プライム会員は最大2.5%ポイントが貯まる。
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タイムセール対象商品まとめ
■Amazonデバイス、生活家電など
Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属
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Apple Watch SE(GPSモデル)- 40mmスペースグレイ
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東芝 48V型 有機ELテレビ レグザ 48X8400 4Kチューナー内蔵 外付けHDD W録画対応 (2020年モデル)
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Kindle フロントライト搭載 Wi-Fi 8GB ブラック 電子書籍リーダー
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シャープ 衣類乾燥機 除湿機 12L / プラズマクラスター 7000 スタンダード 14畳 / 2021年モデル
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IODATA ゲーミングモニター 23.6インチ GigaCrysta
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HP モニター 21.5インチ ディスプレイ フルHD
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【Amazon.co.jp限定】Dell S2721DS 27インチ モニター
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Anker 757 Portable Power Station (PowerHouse 1229Wh)
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Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応）
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マイクロソフト Surface Book 3 [サーフェス ブック 3 ノートパソコン] Office Home and Business 2019 / 13.5 インチ
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ツインバード スチーマー フェイススチーマー
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■食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品など
明治 ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味【45食分】 945g
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炭酸水 ZAO SODA 強炭酸水 500ml×24本 (プレーン)
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■ホーム・キッチン用品、スポーツ・アウトドア用品など
DXRacer (ディーエックスレーサー) 【正規輸入品】ゲーミングチェア
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GOKUMIN マットレス 高反発 ベットマット 敷布団
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【セット商品】タイガー 炭酸ボトル 1200ml カッパー MTA-T120DC+水筒 350ml スチールブラック MMZ-K035KS
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■DVD・ソフトウェア
Microsoft Office Home & Business 2021(最新 永続版)
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ESET インターネット セキュリティ(最新)|5台3年|オンラインコード版
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Adobe Creative Cloud コンプリート|12か月版|Windows/Mac対応|オンラインコード版
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