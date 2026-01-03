Amazonスマイルセール初売りが、2026年1月7日(水)まで開催される。

本記事では、Amazonスマイルセール初売りにおけるギフトカードキャンペーン情報を紹介する。

Amazonスマイルセール初売りは何がお得？

Amazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)9:00～1月7日(水)23:59に開催。期間中は注目商品がセール販売されるほか、最大12％のポイントアップキャンペーン(要エントリー)が実施される。

還元率アップの内訳・加算条件

プライム会員 Amazon Mastercardでの購入 ブランドセレクション対象商品の購入 対象カテゴリー商品の購入 合計還元率 1%

[10,000円以上購入] 最大3%

[10,000円以上購入]

※プライム会員の場合。通常還元率を含む。 最大3%

[5,000円以上：2%]

[20,000円以上：3%] 最大5%

[10,000円以上：4%]

[20,000円以上：5%] 最大12%

※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。

※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。

▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

ギフトカードキャンペーンはある？アマギフ、Appleは？

Amazonスマイルセール初売りにおいて、ギフトカード購入のキャンペーンは実施されない。ただし、ギフトカードのブランドによってはポイントアップキャンペーンの還元率アップの対象となる。

還元率アップの対象となるギフトカードのうち、おすすめはAppleギフトカード。還元率は最大4％となるが、人気商品を多数出品しているApple製品の購入に使えるうえ、Amazonスマイルセール初売りの期間が終了しても問題なく使用することができる。Apple製品のユーザーであり、ポイントアップキャンペーン中にその他の購入するものがない場合、Appleギフトカードを購入することでお得な期間を効率的に活用することが可能だ。

さらに、AppleギフトカードのEメール送信タイプであれば、さらに5%還元となるキャンペーンが2026年1月6日(火)に開催。こちらについてはエントリー不要だが、Amazonスマイルセール初売りのポイントアップキャンペーンによるポイント加算と合わせて、最大9％のポイント還元が実現する。

一方、Amazonギフトカードの購入は還元率アップの対象とならず、キャンペーンも実施されていない。

Amazonスマイルセール初売り その他のお得なキャンペーンは？

Amazon MasterCardでポイント還元+3％

Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

また、スマイルセール中に同カードで支払いをした場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入で自動的に3%還元される

▶Amazon MasterCardを入会費・年会費無料で発行！初回利用で2,000ポイントプレゼント

Kindle Unlimited(電子書籍読み放題)が3ヶ月99円！

2026年のAmazon初売りに合わせて、最もインパクトのある施策が打ち出されているのがKindle Unlimitedだ。今回実施されているのは、3ヶ月99円という破格のキャンペーン。読書量が多いユーザーであれば、この初売り期間だけで元を取ることは難しくない。

通常は月額980円、3ヶ月で2,940円が必要となるサービスだが、対象条件を満たせばわずか99円で500万冊以上が読み放題となる。対象は過去6ヶ月以内に無料体験やキャンペーンを利用していないユーザーが中心。さらに、1月7日以降はユーザーごとに条件が異なる「あなたへの特別プラン」が提示される可能性もあり、登録タイミングによって選択肢が変わる点には注意したい。

▶Kindle Unlimitedがお得！3ヶ月99円加入はこちら

Amazon Music Unlimited(音楽聴き放題)が3ヶ月無料

音楽系サブスクで注目したいのが、Amazon Music Unlimitedの3ヶ月無料キャンペーンだ。初売りに合わせて実施されており、条件に当てはまれば実質0円でフル機能を体験できる。

対象となるのは個人プランへの初回登録者。Prime Musicのようなシャッフル再生中心の仕様とは異なり、1億曲以上を自由に選曲できるほか、高音質再生にも対応する。通勤・作業・自宅時間のBGMとして、初売り期間だけ使い切る選択肢も現実的だ。

▶Amazon Music Unlimitedがお得！3ヶ月無料登録はこちら

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。