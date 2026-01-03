Amazonスマイルセール初売りが、2026年1月7日(水)まで開催される。
本記事では、Amazonスマイルセール初売りにおけるギフトカードキャンペーン情報を紹介する。
Amazonスマイルセール初売りは何がお得？
Amazonスマイルセール初売りは、2026年1月3日(土)9:00～1月7日(水)23:59に開催。期間中は注目商品がセール販売されるほか、最大12％のポイントアップキャンペーン(要エントリー)が実施される。
還元率アップの内訳・加算条件
|プライム会員
|Amazon Mastercardでの購入
|ブランドセレクション対象商品の購入
|対象カテゴリー商品の購入
|合計還元率
|1%
[10,000円以上購入]
|最大3%
[10,000円以上購入]
※プライム会員の場合。通常還元率を含む。
|最大3%
[5,000円以上：2%]
[20,000円以上：3%]
|最大5%
[10,000円以上：4%]
[20,000円以上：5%]
|最大12%
※最大12%のポイント還元はペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品の対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大7%のポイント還元が適用。
※ウェア・バッグ・シューズは最大5%ポイントアップ対象外。
▶Amazonスマイルセール初売り 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー
ギフトカードキャンペーンはある？アマギフ、Appleは？
Amazonスマイルセール初売りにおいて、ギフトカード購入のキャンペーンは実施されない。ただし、ギフトカードのブランドによってはポイントアップキャンペーンの還元率アップの対象となる。
還元率アップの対象となるギフトカードのうち、おすすめはAppleギフトカード。還元率は最大4％となるが、人気商品を多数出品しているApple製品の購入に使えるうえ、Amazonスマイルセール初売りの期間が終了しても問題なく使用することができる。Apple製品のユーザーであり、ポイントアップキャンペーン中にその他の購入するものがない場合、Appleギフトカードを購入することでお得な期間を効率的に活用することが可能だ。
さらに、AppleギフトカードのEメール送信タイプであれば、さらに5%還元となるキャンペーンが2026年1月6日(火)に開催。こちらについてはエントリー不要だが、Amazonスマイルセール初売りのポイントアップキャンペーンによるポイント加算と合わせて、最大9％のポイント還元が実現する。
一方、Amazonギフトカードの購入は還元率アップの対象とならず、キャンペーンも実施されていない。
Amazonスマイルセール初売り その他のお得なキャンペーンは？
Amazon MasterCardでポイント還元+3％
Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。
また、スマイルセール中に同カードで支払いをした場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入で自動的に3%還元される
▶Amazon MasterCardを入会費・年会費無料で発行！初回利用で2,000ポイントプレゼント
Kindle Unlimited(電子書籍読み放題)が3ヶ月99円！
2026年のAmazon初売りに合わせて、最もインパクトのある施策が打ち出されているのがKindle Unlimitedだ。今回実施されているのは、3ヶ月99円という破格のキャンペーン。読書量が多いユーザーであれば、この初売り期間だけで元を取ることは難しくない。
通常は月額980円、3ヶ月で2,940円が必要となるサービスだが、対象条件を満たせばわずか99円で500万冊以上が読み放題となる。対象は過去6ヶ月以内に無料体験やキャンペーンを利用していないユーザーが中心。さらに、1月7日以降はユーザーごとに条件が異なる「あなたへの特別プラン」が提示される可能性もあり、登録タイミングによって選択肢が変わる点には注意したい。
▶Kindle Unlimitedがお得！3ヶ月99円加入はこちら
Amazon Music Unlimited(音楽聴き放題)が3ヶ月無料
音楽系サブスクで注目したいのが、Amazon Music Unlimitedの3ヶ月無料キャンペーンだ。初売りに合わせて実施されており、条件に当てはまれば実質0円でフル機能を体験できる。
対象となるのは個人プランへの初回登録者。Prime Musicのようなシャッフル再生中心の仕様とは異なり、1億曲以上を自由に選曲できるほか、高音質再生にも対応する。通勤・作業・自宅時間のBGMとして、初売り期間だけ使い切る選択肢も現実的だ。
▶Amazon Music Unlimitedがお得！3ヶ月無料登録はこちら
