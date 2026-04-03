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Cleveland Guardians v Los Angeles DodgersGetty Images Sport
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Aoi Fujimiya

【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合まとめ｜大谷翔平・鈴木誠也・吉田正尚ら日本人出場試合

【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合まとめ｜日本人対決・注目カード・配信スケジュールを紹介。

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2026年シーズンのMLBが開幕し、『Amazonプライムビデオ』では、SPOTVとの連携により日本人選手が出場する試合を中心に多数のゲームがライブ配信される予定だ。

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本記事では、4月のAmazonプライムビデオMLB配信対象の試合について紹介する。

【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合一覧

2026年4月のMLBは、『Amazonプライムビデオ(SPOTVチャンネル)』で日本人選手所属チームを中心に多数の試合がライブ配信される。ドジャース戦を軸に、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックスなどのカードも含め、シーズン序盤の重要な試合が幅広くカバーされている。

以下に、4月の配信対象試合(日本時間)を一覧でまとめる。

日程開始時間対戦カード
4月1日08:05ロッキーズ vs ブルージェイズ
4月1日11:10ガーディアンズ vs ドジャース
4月2日03:20エンゼルス vs カブス
4月2日09:20ガーディアンズ vs ドジャース
4月3日05:10ブルージェイズ vs ホワイトソックス
4月3日10:45メッツ vs ジャイアンツ
4月4日02:05ドジャース vs ナショナルズ
4月4日10:40アストロズ vs アスレチックス
4月5日05:05ドジャース vs ナショナルズ
4月6日03:10ブルージェイズ vs ホワイトソックス
4月7日08:07ドジャース vs ブルージェイズ
4月7日08:40オリオールズ vs ホワイトソックス
4月8日08:07ドジャース vs ブルージェイズ
4月9日07:40カブス vs レイズ
4月10日08:40ホワイトソックス vs ロイヤルズ
4月11日08:07ツインズ vs ブルージェイズ
4月11日11:10レンジャーズ vs ドジャース
4月12日10:10レンジャーズ vs ドジャース
4月14日08:05エンゼルス vs ヤンキース
4月14日11:10メッツ vs ドジャース
4月15日08:40レイズ vs ホワイトソックス
4月16日08:40ブルージェイズ vs ブルワーズ
4月16日11:10メッツ vs ドジャース
4月17日03:10レイズ vs ホワイトソックス
4月18日09:40ドジャース vs ロッキーズ
4月18日10:40ブルージェイズ vs Dバックス
4月19日05:05ホワイトソックス vs アスレチックス
4月19日09:10ドジャース vs ロッキーズ
4月20日05:10ブルージェイズ vs Dバックス
4月21日08:40フィリーズ vs カブス
4月21日09:40ドジャース vs ロッキーズ
4月22日10:38ブルージェイズ vs エンゼルス
4月22日10:40ホワイトソックス vs Dバックス
4月23日08:40フィリーズ vs カブス
4月23日10:45ドジャース vs ジャイアンツ
4月24日07:10ヤンキース vs レッドソックス
4月25日08:40ナショナルズ vs ホワイトソックス
4月25日11:10カブス vs ドジャース
4月26日08:15カブス vs ドジャース
4月27日02:37ガーディアンズ vs ブルージェイズ
4月27日03:10ナショナルズ vs ホワイトソックス
4月28日10:40カブス vs パドレス
4月28日11:10マーリンズ vs ドジャース
4月29日11:10マーリンズ vs ドジャース
4月30日05:10カブス vs パドレス

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