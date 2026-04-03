【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合まとめ｜大谷翔平・鈴木誠也・吉田正尚ら日本人出場試合

2026年シーズンのMLBが開幕し、『Amazonプライムビデオ』では、SPOTVとの連携により日本人選手が出場する試合を中心に多数のゲームがライブ配信される予定だ。
本記事では、4月のAmazonプライムビデオMLB配信対象の試合について紹介する。
【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合一覧
2026年4月のMLBは、『Amazonプライムビデオ(SPOTVチャンネル)』で日本人選手所属チームを中心に多数の試合がライブ配信される。ドジャース戦を軸に、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックスなどのカードも含め、シーズン序盤の重要な試合が幅広くカバーされている。
以下に、4月の配信対象試合(日本時間)を一覧でまとめる。
|日程
|開始時間
|対戦カード
|4月1日
|08:05
|ロッキーズ vs ブルージェイズ
|4月1日
|11:10
|ガーディアンズ vs ドジャース
|4月2日
|03:20
|エンゼルス vs カブス
|4月2日
|09:20
|ガーディアンズ vs ドジャース
|4月3日
|05:10
|ブルージェイズ vs ホワイトソックス
|4月3日
|10:45
|メッツ vs ジャイアンツ
|4月4日
|02:05
|ドジャース vs ナショナルズ
|4月4日
|10:40
|アストロズ vs アスレチックス
|4月5日
|05:05
|ドジャース vs ナショナルズ
|4月6日
|03:10
|ブルージェイズ vs ホワイトソックス
|4月7日
|08:07
|ドジャース vs ブルージェイズ
|4月7日
|08:40
|オリオールズ vs ホワイトソックス
|4月8日
|08:07
|ドジャース vs ブルージェイズ
|4月9日
|07:40
|カブス vs レイズ
|4月10日
|08:40
|ホワイトソックス vs ロイヤルズ
|4月11日
|08:07
|ツインズ vs ブルージェイズ
|4月11日
|11:10
|レンジャーズ vs ドジャース
|4月12日
|10:10
|レンジャーズ vs ドジャース
|4月14日
|08:05
|エンゼルス vs ヤンキース
|4月14日
|11:10
|メッツ vs ドジャース
|4月15日
|08:40
|レイズ vs ホワイトソックス
|4月16日
|08:40
|ブルージェイズ vs ブルワーズ
|4月16日
|11:10
|メッツ vs ドジャース
|4月17日
|03:10
|レイズ vs ホワイトソックス
|4月18日
|09:40
|ドジャース vs ロッキーズ
|4月18日
|10:40
|ブルージェイズ vs Dバックス
|4月19日
|05:05
|ホワイトソックス vs アスレチックス
|4月19日
|09:10
|ドジャース vs ロッキーズ
|4月20日
|05:10
|ブルージェイズ vs Dバックス
|4月21日
|08:40
|フィリーズ vs カブス
|4月21日
|09:40
|ドジャース vs ロッキーズ
|4月22日
|10:38
|ブルージェイズ vs エンゼルス
|4月22日
|10:40
|ホワイトソックス vs Dバックス
|4月23日
|08:40
|フィリーズ vs カブス
|4月23日
|10:45
|ドジャース vs ジャイアンツ
|4月24日
|07:10
|ヤンキース vs レッドソックス
|4月25日
|08:40
|ナショナルズ vs ホワイトソックス
|4月25日
|11:10
|カブス vs ドジャース
|4月26日
|08:15
|カブス vs ドジャース
|4月27日
|02:37
|ガーディアンズ vs ブルージェイズ
|4月27日
|03:10
|ナショナルズ vs ホワイトソックス
|4月28日
|10:40
|カブス vs パドレス
|4月28日
|11:10
|マーリンズ vs ドジャース
|4月29日
|11:10
|マーリンズ vs ドジャース
|4月30日
|05:10
|カブス vs パドレス
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