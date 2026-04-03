【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合まとめ｜大谷翔平・鈴木誠也・吉田正尚ら日本人出場試合

2026年シーズンのMLBが開幕し、『Amazonプライムビデオ』では、SPOTVとの連携により日本人選手が出場する試合を中心に多数のゲームがライブ配信される予定だ。

本記事では、4月のAmazonプライムビデオMLB配信対象の試合について紹介する。

【2026年4月】AmazonプライムビデオMLB配信対象試合一覧

2026年4月のMLBは、『Amazonプライムビデオ(SPOTVチャンネル)』で日本人選手所属チームを中心に多数の試合がライブ配信される。ドジャース戦を軸に、カブス、ブルージェイズ、ホワイトソックスなどのカードも含め、シーズン序盤の重要な試合が幅広くカバーされている。

以下に、4月の配信対象試合(日本時間)を一覧でまとめる。

日程 開始時間 対戦カード 4月1日 08:05 ロッキーズ vs ブルージェイズ 4月1日 11:10 ガーディアンズ vs ドジャース 4月2日 03:20 エンゼルス vs カブス 4月2日 09:20 ガーディアンズ vs ドジャース 4月3日 05:10 ブルージェイズ vs ホワイトソックス 4月3日 10:45 メッツ vs ジャイアンツ 4月4日 02:05 ドジャース vs ナショナルズ 4月4日 10:40 アストロズ vs アスレチックス 4月5日 05:05 ドジャース vs ナショナルズ 4月6日 03:10 ブルージェイズ vs ホワイトソックス 4月7日 08:07 ドジャース vs ブルージェイズ 4月7日 08:40 オリオールズ vs ホワイトソックス 4月8日 08:07 ドジャース vs ブルージェイズ 4月9日 07:40 カブス vs レイズ 4月10日 08:40 ホワイトソックス vs ロイヤルズ 4月11日 08:07 ツインズ vs ブルージェイズ 4月11日 11:10 レンジャーズ vs ドジャース 4月12日 10:10 レンジャーズ vs ドジャース 4月14日 08:05 エンゼルス vs ヤンキース 4月14日 11:10 メッツ vs ドジャース 4月15日 08:40 レイズ vs ホワイトソックス 4月16日 08:40 ブルージェイズ vs ブルワーズ 4月16日 11:10 メッツ vs ドジャース 4月17日 03:10 レイズ vs ホワイトソックス 4月18日 09:40 ドジャース vs ロッキーズ 4月18日 10:40 ブルージェイズ vs Dバックス 4月19日 05:05 ホワイトソックス vs アスレチックス 4月19日 09:10 ドジャース vs ロッキーズ 4月20日 05:10 ブルージェイズ vs Dバックス 4月21日 08:40 フィリーズ vs カブス 4月21日 09:40 ドジャース vs ロッキーズ 4月22日 10:38 ブルージェイズ vs エンゼルス 4月22日 10:40 ホワイトソックス vs Dバックス 4月23日 08:40 フィリーズ vs カブス 4月23日 10:45 ドジャース vs ジャイアンツ 4月24日 07:10 ヤンキース vs レッドソックス 4月25日 08:40 ナショナルズ vs ホワイトソックス 4月25日 11:10 カブス vs ドジャース 4月26日 08:15 カブス vs ドジャース 4月27日 02:37 ガーディアンズ vs ブルージェイズ 4月27日 03:10 ナショナルズ vs ホワイトソックス 4月28日 10:40 カブス vs パドレス 4月28日 11:10 マーリンズ vs ドジャース 4月29日 11:10 マーリンズ vs ドジャース 4月30日 05:10 カブス vs パドレス

MLB2026のおすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】ドジャース戦には全試合日本語実況・解説付きで配信

『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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MLB 2026｜関連情報

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