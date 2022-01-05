Amazon初売り2022のおすすめ目玉商品・売れ筋は？割引率・開催期間・キャンペーン情報まとめ
Amazon(アマゾン)の新年セール『Amazon初売り』が1月6日まで開催中だ。
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本記事ではAmazon初売りで買うべき目玉商品を一挙紹介する。
目次
まずはAmazonポイントアップキャンペーンにエントリー
Amazon初売りセールで商品を購入する前に、まずは「最大5,000ポイント還元キャンペーン」にエントリーしよう。
1月6日23:59までの間にエントリーボタンを押し、合計10,000円以上の買い物をすると、最大6%のポイントが還元される。
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飲料・食品
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イヤホン
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