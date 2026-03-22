日本代表のアウェイユニフォームが現地メディアで最高評価！「実に美しい」と絶賛

『ESPN』がワールドカップに出場するアディダスがスポンサーとなっている各国のアウェイユニフォームを採点している。

先日、アディダスが25チームのアウェイユニフォームを発表。日本代表やドイツ代表を含め、三つ又のエンブレムが復活し大きな注目を集めている。近年、レトロな雰囲気が愛され、レアル・マドリーやバイエルン、マンチェスター・ユナイテッドといったビッグクラブも採用されていたが、代表チームもそれに追随することとなった。

採点した『ESPN』において、アディダスの中で最高評価の「9」を得たのが日本代表。「ほぼ間違いなくヒット商品」と称し、以下のように記した。

「オフホワイトのシャツに鮮やかなレインボーカラーのピンストライプがあしらわれた、斬新なデザインが魅力。伝統的な野球ユニフォームのデザインからヒントを得たこのキットは、11色のストライプがピッチ上の選手たちを、中央の赤いストライプが日本のサッカーファミリーを象徴している。実に美しく、即完売はほぼ確実だ。間違いない」

その他、スペインやベルギーといったチームが「7.5」と高評価に。アルゼンチンは「7」、ドイツは「6.5」、イタリアは「6」となった。なお、アディダスの中で最低評価はギリシャやハンガリー、カタールなどで「5」となっている。