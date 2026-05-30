ブライトン、7季在籍の主力DFが退団…指揮官も感謝「素晴らしいリーダーとして成長した」

ブライトンはDFアダム・ウェブスターの退団を発表した。

2019年にブリストル・シティから加入したウェブスター。2019-20シーズンにプレミアリーグデビューを果たした後、ルイス・ダンクと素晴らしい連携を築き中心選手に。通算158試合に出場し、8ゴールを挙げた。

ファビアン・ヒュルツェラー監督は、「共に過ごした時間の中で、特に昨シーズンの苦しい時期にあなたがしてくれたことを決して忘れない。あなたは素晴らしいリーダーとして、そして素晴らしい人間として成長してくれた。ピッチ上でもピッチ外でも、私たちの理念を体現してくれた」と称賛の言葉を述べた。

「あなたは素晴らしいポジティブさを持ち合わせており、それが常にチームを活性化させ、チームを懸命に働かせ、チームを成功へと導いた。残念ながら、プレシーズン中に大きなケガを負って辛い時期を過ごしたが、あなたは必ずより強くなって戻ってくると信じている。リハビリ中は孤独を感じることもあるだろうが、ブライトンにはチームメイトやスタッフなど、あなたを支えてくれる人がたくさんいる。たとえあなたがもうここにいなくなっても、彼らはあなたを応援し続けるから、決して孤独を感じる必要はない」

なお、ウェブスターは昨夏に深刻なケガを負い、今季は欠場。プレシーズンに向けてリハビリを続ける予定となっている。