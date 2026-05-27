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鎌田大地クリスタル・パレスのECL決勝は何時から？日本のキックオフ時間は？

クリスタル・パレス 対 ラージョ・バジェカーノ
クリスタル・パレス
ラージョ・バジェカーノ
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

クリスタル・パレスのヨーロッパカンファレンスリーグ決勝は何時から？日本のキックオフ時間などを紹介。

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カンファレンスリーグ決勝を戦うクリスタル・パレス。鎌田大地の今季ラストマッチはどのようなものになるのか。

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本記事では、カンファレンスリーグ決勝の日本時間でのキックオフ時間について紹介する。

カンファレンスリーグ決勝は何時から？日本のキックオフ時間まとめ

2025-26シーズンのカンファレンスリーグ決勝「クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ」は、日本時間2026年5月28日(木)4:00キックオフ予定となっている。舞台は、ドイツのレッドブル・アリーナだ。

ロンドンとラージョが激突するこの決勝戦は、両チームにとって初の欧州主要大会決勝（そしてラージョにとっては、シニア大会における初の主要大会決勝）となる。両チームとも欧州大会出場は2度目で、このレベルでの経験は豊富とは言えないが、今シーズンの大会で得点力の高い両チームは、それでもここまで勝ち進んできた。

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ロンドン南部郊外のクラブは、オリバー・グラスナー監督の下で大きく飛躍を遂げた。グラスナー監督はクリスタル・パレスを2024/25シーズンに初のFAカップ優勝に導き、そして今回、クラブ史上初の欧州カップ決勝進出を果たした（これがグラスナー監督の退任前の最後の試合となる）。

  • 大会：カンファレンスリーグ決勝
  • 対戦カード：クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ
  • 試合日程：2026年5月28日(木)
  • キックオフ時間：日本時間4:00
  • 開催地：レッドブル・アリーナ(ライプツィヒ)

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カンファレンスリーグ決勝の歴代結果は？

カンファレンスリーグは2021-22シーズンから開催。これまでイングランドのクラブが2度制しており、クリスタル・パレスがイングランド勢として3度目の優勝を狙う。

シーズン優勝クラブ対戦カード結果
2024-25チェルシーチェルシーvsベティス4-1
2023-24オリンピアコスオリンピアコスvsフィオレンティーナ1-0
2022-23ウェストハムウェストハムvsフィオレンティーナ2-1
2021-22ローマローマvsフェイエノールト1-0

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ECL決勝｜地上波中継はある？

UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を実施する。

2025-26シーズンのECLはWOWOWでの独占放送・配信となっており、他の媒体で視聴することはできない。したがって地上波でのテレビ放送は行われない。

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WOWOW視聴方法

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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