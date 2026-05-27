鎌田大地クリスタル・パレスのECL決勝は何時から？日本のキックオフ時間は？

カンファレンスリーグ決勝を戦うクリスタル・パレス。鎌田大地の今季ラストマッチはどのようなものになるのか。
本記事では、カンファレンスリーグ決勝の日本時間でのキックオフ時間について紹介する。
カンファレンスリーグ決勝は何時から？日本のキックオフ時間まとめ
2025-26シーズンのカンファレンスリーグ決勝「クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ」は、日本時間2026年5月28日(木)4:00キックオフ予定となっている。舞台は、ドイツのレッドブル・アリーナだ。
ロンドンとラージョが激突するこの決勝戦は、両チームにとって初の欧州主要大会決勝（そしてラージョにとっては、シニア大会における初の主要大会決勝）となる。両チームとも欧州大会出場は2度目で、このレベルでの経験は豊富とは言えないが、今シーズンの大会で得点力の高い両チームは、それでもここまで勝ち進んできた。
ロンドン南部郊外のクラブは、オリバー・グラスナー監督の下で大きく飛躍を遂げた。グラスナー監督はクリスタル・パレスを2024/25シーズンに初のFAカップ優勝に導き、そして今回、クラブ史上初の欧州カップ決勝進出を果たした（これがグラスナー監督の退任前の最後の試合となる）。
- 大会：カンファレンスリーグ決勝
- 対戦カード：クリスタル・パレスvsラージョ・バジェカーノ
- 試合日程：2026年5月28日(木)
- キックオフ時間：日本時間4:00
- 開催地：レッドブル・アリーナ(ライプツィヒ)
カンファレンスリーグ決勝の歴代結果は？
カンファレンスリーグは2021-22シーズンから開催。これまでイングランドのクラブが2度制しており、クリスタル・パレスがイングランド勢として3度目の優勝を狙う。
|シーズン
|優勝クラブ
|対戦カード
|結果
|2024-25
|チェルシー
|チェルシーvsベティス
|4-1
|2023-24
|オリンピアコス
|オリンピアコスvsフィオレンティーナ
|1-0
|2022-23
|ウェストハム
|ウェストハムvsフィオレンティーナ
|2-1
|2021-22
|ローマ
|ローマvsフェイエノールト
|1-0
ECL決勝｜地上波中継はある？
UEFAカンファレンスリーグ（ECL）決勝は、『WOWOW』が生中継・ライブ配信を実施する。
2025-26シーズンのECLはWOWOWでの独占放送・配信となっており、他の媒体で視聴することはできない。したがって地上波でのテレビ放送は行われない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOW
|視聴はこちら
WOWOW視聴方法
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」で2025-26シーズンのECLの他、CL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法
① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能