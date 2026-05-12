最多得票は早川友基！総投票数1200万超え「JリーグオールスターDAZNカップ」のファン・サポーター投票結果発表

明治安田Jリーグは12日、「JリーグオールスターDAZNカップ」のファン・サポーター投票結果を発表した。

2009年以来、17年ぶりに開催されるJリーグのオールスターゲーム。出場選手は、J1～J3まで全60クラブ所属の選手からファン・サポーターによる投票、さらに明治安田Jリーグ百年構想リーグのベストイレブンから選出される（2026年FIFAワールドカップ招集選手・負傷中の選手は対象外）。

そして、11日にはファン・サポーターによる投票が終了。12日に投票結果が発表された。

最終的なファン・サポーター投票の総得票数は12745319票。全60クラブから計94名の選手が選出されている。最多得票は、J1からはGK早川友基（鹿島アントラーズ／217016票）。J2・J3からは土居聖真（モンテディオ山形／50195票）に。監督では、J1から鬼木達監督（鹿島アントラーズ／234917票）、J2・J3からは槙野智章監督（藤枝MYFC／52467票）となっている。また、フィールドプレイヤーの最多得票は、鹿島アントラーズを牽引する鈴木優磨となった（184433票）。さらに、J2・J3の地域リーグラウンドEAST－Bでは、福島ユナイテッドFCで活躍する三浦知良も選出されている。

なお、6月13日（土）に開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」は、「J1 EAST」、「J2J3 EAST A」、「J2J3 EAST B」、「J1 WEST」、「J2J3 WEST A」、「J2J3 WEST B」の明治安田Jリーグ百年構想リーグの各地域グループから全6チームが参加。1試合30分制(前後半なし)で、全7試合のトーナメントで優勝チームを決めることになる。