第53回ワールドレディスチャンピオンシップはいつ？日程・中継予定

女子ゴルフJLPGAツアー2026シーズン第9戦、「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」が5月7日(木)から10日(日)に開催される。

本記事では、公式競技(国内メジャー大会)の1つ「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ｜開催日程

ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップは5月7日(木)から10日(日)に茨城ゴルフ倶楽部西コース（茨城県つくばみらい市／6718ヤード・パー72）で開催。同大会は今シーズンの公式競技(国内メジャー大会)初戦となる。

日程(日本時間) ラウンド 5/7(木) 1日目 5/8(金) 2日目 5/9(土) 3日目 5/10(日) 最終日

ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【5/7(木)】7:00～18:00(LIVE)

【5/8(金)】7:00～18:00(LIVE)

【5/9(土)】9:30～16:30(LIVE)

【5/10(日)】7:30～14:45(LIVE)※表彰式終了まで ネット 日テレジータス 【5/7(木)】16:00～18:15(LIVE)

【5/8(金)】11:15～18:15(LIVE)

【5/9(土)】9:30～15:00(LIVE) / 23:30～25:00(録画)

【5/10(日)】7:30～12:15(LIVE) / 23:00～24:30(録画) CS 日本テレビ系列 【5/9(土)】15:00～16:25(LIVE)

【5/10(日)】15:00～16:25(録画) 地上波

ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ｜視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

①U-NEXTへアクセス

②「まずは31日間無料トライアル」をタップ

③ 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了！

※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。