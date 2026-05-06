第53回ワールドレディスチャンピオンシップはいつ？日程・中継予定

女子ゴルフJLPGAツアー2026シーズン第9戦、「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」が5月7日(木)から10日(日)に開催される。
本記事では、公式競技(国内メジャー大会)の1つ「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ｜開催日程
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップは5月7日(木)から10日(日)に茨城ゴルフ倶楽部西コース（茨城県つくばみらい市／6718ヤード・パー72）で開催。同大会は今シーズンの公式競技(国内メジャー大会)初戦となる。
|日程(日本時間)
|ラウンド
|5/7(木)
|1日目
|5/8(金)
|2日目
|5/9(土)
|3日目
|5/10(日)
|最終日
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
|ネット
|日テレジータス
|CS
|日本テレビ系列
|地上波
ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ｜視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法
U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
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※本ページに記載の情報は、2026年4月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。