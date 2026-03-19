メッシがC・ロナウドに続く！ 史上2人目のキャリア通算900ゴールを達成

インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがキャリア通算900ゴールを達成した。

メッシは18日にCONCACAFチャンピオンズカップのラウンド16・2ndレグ、ナッシュビル戦に先発。7分にボックス左からセルヒオ・レギロンが折り返すと、中央で受けた流れから左足でねじ込み、先制ゴールをマークした。

相手DFの股下を射抜く技ありの一発は自身のキャリアにとっても節目の900ゴール目。アメリカメディア『ESPN』などによれば、アル・ナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドに次ぐ史上2人目の快挙だ。

メッシが900ゴール到達までに要した試合数は1142試合。ここまで965ゴールを積み上げ、1000ゴールを目指すC・ロナウドは900ゴールまでに1236試合を要したとのことで、メッシはより早く大台をクリアしたようだ。

ちなみに、メッシとC・ロナウドに次いで多くのゴールを決めている現役選手はバルセロナのポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキだが、こちらは690ゴール。2人とは大きな差をつけられている。

■メッシのキャリア900ゴールの内訳

バルセロナ 672ゴール

パリ・サンジェルマン 32ゴール

インテル・マイアミ 81ゴール

アルゼンチン代表 115ゴール