日本代表映画『ONE CREATURE』が全国240館以上で公開へ！「キックオフ特別試写会舞台挨拶」も大盛況！

日本代表のドキュメンタリー映画「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」が2026年6月5日(金)よりスポーツドキュメンタリー映画としては史上最大規模となる、全国240館以上で公開されることが決定した。

今夏に北中米で開催されるFIFAワールドカップを戦う森保一監督の率いる日本代表。史上最強との呼び声高いメンバーが顔を揃え、悲願のワールドカップ優勝に向けて機運が高まるなか、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラジルからの歴史的勝利など、前回のカタール大会(2022)終了から今大会直前までの日本代表の“成⻑”と“進化”の軌跡を収めた映画となっている。

さらに映画公開、そしてワールドカップをさらに盛り上げるべく、「キックオフ特別試写会舞台挨拶」が6月1日に実施された。イベントには、日本サッカー協会会⻑の宮本恒靖氏、ウカスカジーよりGAKU-MCさん、JI BLUE より白岩瑠姫(JO1)さんと髙塚大夢さん(INI)、お笑いコンビ・ペナルティのヒデさん、そして本作を手がけた岸枢宇己監督、企画・プロデュースの矢花宏太氏らが登壇。本作を鑑賞しての感想や見どころ、ワールドカップ本戦に挑む日本代表へのメッセージなど、それぞれがたっぷり語り尽くしたほか、フォトセッションでは、客席にて本作のフラッグが掲げられたほか、SAMURAI BLUEの巨大な横断幕が登場する画作りを実施!映画公開、そしてワールドカップ開幕を目前に、大盛況の特別なイベントとなった。

本作制作のきっかけや企画に込めた想いについて聞かれた岸監督は「私自身もサッカードキュメンタリーの仕事をする機会も多いので、プロジェクトに入れていただきました。私はチーム全体が連動していくような姿が大好きなのですが、最近の日本代表の強さを見返してみたら、本当に生命体の如く、一人ひとりが本当につながっているように見えて。仮説として 1 つの生命体のように例えて、日本代表の映画を作ってみてはと提案してみたのが始まりですね」と、貴重なエピソードを明かしていた。

また矢花プロデューサーは「カタール大会の前後に宮本会⻑がサッカーの価値をもっと大きくしたいとおっしゃっていたのが印象的で、それに対して何ができるのかをずっと考えていたんです。その中で 1 つできることとして僕らが考えたのが映画製作でした。」と振り返った。

自身も元日本代表のキャプテンとしてワールドカップに出場し、現在は日本サッカー協会会⻑を務める宮本氏は、映画化の話を聞いた際の心境を問われ「サッカーがもっと大きな存在にしてほしいとは思っていたのですが、後世にも残っていくような、記録になるようなものとして、作っていただきました。加えて、岸監督もおっしゃっていましたが、生物体としてつながって、イメージや要求が合致しているのは本当にチームとして機能している証拠ですので、そういった部分が表現されていて素晴らしいなと思いました。」とコメントした。

その後フォトセッションパートへと移り、会場中央部を覆い尽くすほどの巨大な横断幕が登場!「最高の景色を 2026」の文字とSAMURAI BLUE のエンブレムが鮮やかに映え渡り、その他の客席では本作のフラッグが振られるなど、まさに本イベントならではと言わんばかりの画作りが完成していた。

【映画概要】

タイトル:SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。

公開表記:2026 年 6 月 5 日(金)全国公開

配給:東映

コピーライト:©2026 「ONE CREATURE」製作委員会