日本代表・本職ボランチ4枚で足りるのか？森保監督の策は「DFラインのプレーが多いですが」

日本サッカー協会（JFA）は15日に、W杯2026に挑む26名の日本代表メンバーを発表。ボランチを主戦場とする選手では、キャプテンのMF遠藤航（リヴァプール）をはじめ、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）、MF佐野海舟（マインツ）、MF田中碧（リーズ・ユナイテッド）が選出された一方で、スポルティングの守田英正や、ザンクト・パウリの藤田譲瑠チマらが選外となった。

遠藤航については、2月のプレミアリーグで左足首を負傷して以来復帰できておらず、コンディションは不透明となっている。その上で、ボランチを主戦場にしてプレーできる選手が4名だったことについて報道陣から質問が飛んだ。

森保監督は「鎌田、佐野海舟、田中碧については所属チームでもしっかりとプレーできているので計算ができる。航についてはまだプレーできていないので、計算が立たないところは仰る通り」と認めつつ、選手たちの起用法について言及した。

森保監督は「もちろん試合の状況にもよりますが」と前置きしつつ、「そのときの対処としては、ディフェンスラインのプレーが多いですが、板倉滉はアヤックスで直近の試合でボランチで約1試合出ている。瀬古歩夢もセンターバックをやりながら、少し前はボランチ、6番のポジションでプレーすることが多かった。そういった意味では、しっかりとカバーも考えて、なおかつ力もある。ただポジションに当てはめるのではなく、チーム力を上げていける選手がそろっている」と、センターバックの板倉や瀬古のボランチ起用も想定していると明かした。